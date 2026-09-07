Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

Hasta 95 niños de entre dos y 12 años pueden apuntarse al nuevo curso de la Ludoteca Municipal de Narón

De las plazas ofertadas, 40 se reservarán a pequeños nacidos entre el 2020 y el 2023; otras 40 a escolares de siete a doce años, y 15 a los pequeños de dos años 

Redacción Ferrol
07/09/2026 21:44
Ludoteca municipal de Narón
El plazo finalizará cuando se cubran todas las plazas
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La Ludoteca Municipal de Narón ha abierto el plazo para que los niños y niñas de la localidad puedan matricularse en el curso 2026-2027.

Las actividades están dirigidas a menores de entre dos y 12 años de edad. Las plazas suman un total de 95 de las cuales 40 están reservadas para pequeños nacidos entre el 2020 y el 2023 y otras 40 a escolares de siete a doce años, mientras que los de dos años contarán con 15.

Respecto a los turnos, las familias tendrán la posibilidad de escoger entre tres: los lunes, miércoles y viernes de 16.00 a 19.00 horas, y los martes y jueves en ese mismo bloque temporal. Además, en el caso de que sus hijos tengan dos años, habrá la opción de reservar los lunes y miércoles de 18.00 a 19.00.

Por otro lado, las inscripciones permanecerán abiertas hasta que se cubran todos los cupos. En cuanto a la solicitud, se tramitará de manera presencial en el propio espacio –ubicado en el número 2 de la calle Cardenal Cisneros– de lunes a viernes. Este martes, el horario de atención al público será de 13.00 a 14.00 y a partir del miércoles pasará a ser de 19.00 a 20.00.

Para más información, está disponible el teléfono 981 389 284, así como el Facebook y el e-mail ludoteca@naron.gal.

Ies Leixa

Puesta a punto de los centros educativos para iniciar el curso

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620