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Narón

ADOS lleva este martes una de sus unidades móviles a Narón para conseguir donantes de sangre

El vehículo permanecerá estacionado junto al centro de salud de la localidad

Redacción Ferrol
07/09/2026 21:48
Bus ADOS Narón
El horario de las extracciones de sangre será de 9.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.00
Jorge Meis
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La Axencia Galega de Doazón, Órganos e Sangue (ADOS) regresa este martes al municipio naronés con el objetivo de conseguir más voluntarios. Concretamente, una de sus unidades móviles permanecerá estacionada junto al centro de salud de 9.00 a 14.30 horas y de 15.30 a 21.00.

Respecto a los requisitos para poder participar en esta campaña estival será necesario tener entre 18 y 70 años de edad, un buen estado de salud y un peso superior a los 50 kilos. Además, los ciudadanos que visiten el autobús deberán acudir con su DNI u otro documento oficial que los identifique, e informar a los profesionales sobre cualquier tratamiento farmacológico u operación quirúrgica reciente.

Por su parte, ADOS recomienda que los donantes vayan bien hidratados y en ayunas. En el caso de quienes tengan pensado pasarse por la mañana, aconseja que desayunen con normalidad, mientras que los interesados en ir por la tarde tendrán que esperar dos horas tras sus respectivos almuerzos, así como evitar las comidas copiosas. 

Desde la agencia animan a todos los vecinos a participar en estas extracciones de sangre, un acto solidario que puede salvar vidas.

unidad de ADOS donación donantes sangre

ADOS vuelve a Narón en busca de donantes

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