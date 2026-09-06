Narón se rinde a la dulzura de las tartas de queso, acabando con las provisiones de la ‘Cheesecake Fest’

Cheesecake Freixeiro Jorge Meis

La primera edición de la ‘Cheese cake Fest’ que se celebra en Narón, en el parque Río Freixeiro, ha sido un rotundo éxito desde el viernes, día de su apertura. En esa jornada, y en solo dos horas, desde las seis a las ocho, se agotaron todas las tartas.

Quienes se las perdieron el primer día pudieron disfrutar de ellas el sábado y podrán hacerlo todavía este domingo 6, ya que los food trucks continúan abiertos al público.

Desde las tartas tradicionales de queso, a las de nutella –incluida sin gluten–, happy hippo, oreo, pantera rosa y hasta diez sabores diferentes están a disposición de los más golosos en la que ya es la ubicación tradicional para este tipo de eventos en Narón.

Para combinar sabores, en el parque se ha instalado también una selección de hamburguesas, con algunos puestos de la ‘Burguer fest’.

El evento, que se recuerda que es ‘pet friendly’, continúa hoy desde la una de la tarde a las once de la noche para despedirse así de una exitosa fiesta gastronómica.

La cita cuenta con la colaboración del Concello de Narón, que apuesta, de este modo, por actividades que dinamizan los espacios públicos urbanos y que ofrecen, además, novedosas propuestas de ocio y gastronomía, aptas para todos los públicos.