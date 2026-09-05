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Narón

Santa Icía continúa sus fiestas patronales con comida popular, Eureka y la orquesta Olympus

La jornada de hoy comenzará a las 14.00 horas con una sesión vermú amenizada por Eureka y en la que habrá raciones de churrasco y pulpo

Redacción Ferrol
05/09/2026 05:00
orquesta olympus cedida
La música sonará en el barrio tanto por la tarde como por la noche
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El barrio naronés de Santa Icía celebra hoy la segunda jornada de sus fiestas patronales, considerada el gran día de este evento que, por estas fechas, reúne a miles de personas en el tradicional Campo da Festa.

Mientras que anoche se estrenó la primera cita con chorizos, liscos y la música del grupo Pasión y La Banda de Ayer, la programación para este sábado comenzará alrededor de las 14.00 horas con una sesión vermú. En ella, Eureka ofrecerá un concierto para amenizar una tarde que incluirá raciones de churrasco y pulpo a 12 y 15 euros, respectivamente. Además, los artistas de la comarca santiaguesa volverán a repetir show por la noche, aunque no serán los únicos. Justo después de su espectáculo, llegará uno de los momentos más esperados por el público: el directo de la orquesta Olympus, fundada en Negreira hace 27 años y considerada un referente en el mundo de la verbena gallega.

Los festejos continuarán mañana domingo a las 14.00 con una sesión vermú amenizada por La Promesa y la orquesta Panamá. Además, habrá paella a 10 euros y una fiesta infantil de la espuma. Por último, el programa finalizará el próximo lunes con el Día del Niño, que contará con varias propuestas dedicadas a los vecinos y vecinas más pequeños.

Santa Icía campo fiesta

Pulpo, liscos, paella, churrasco y hasta seis orquestas en tan solo cuatro días para las fiestas de Santa Icía

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