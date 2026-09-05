Los vecinos de las viviendas públicas ubicadas en la calle naronesa de Telleiras exigen soluciones

Los residentes piden al organismo que cumpla con sus obligaciones Jorge Meis

Los adjudicatarios de las viviendas de promoción pública de la calle Telleiras exigen que se resuelva la situación que llevan denunciando desde el año 2013. Desde la propia comunidad de vecinos señalan que son numerosos los casos de inmuebles con defectos que obligan a muchos beneficiarios a vivir “en condiciones insalubres e indignas”.

Asimismo, explican que en febrero parecía que el Instituto Galego da Vivenda e Solo iba a tomar medidas para arreglar los desperfectos. No obstante, afirman que los está presionando para firmar “un cheque en blanco sin facilitar la documentación que detalle el alcance de las obras y la solución técnica que se llevará a cabo para acabar con filtraciones, humedades y otros problemas”. Además, subrayan que desde el IGVS amenazan, “mediante coacciones veladas y un chantaje tácito”, con que los trabajos “se demorarán o incluso no tendrán lugar” si no aceptan signar “a ciegas”.

A su vez, critican que el organismo lleve años acumulando impagos relativos a las cuotas que “legalmente les corresponden como propietarios de las viviendas”; unas deudas que en los últimos tres años alcanzan los 25.000 euros y han dejado la cuenta bancaria de la comunidad “con saldo negativo” y a los residentes teniendo que “asumir intereses y comisiones”. Por otro lado, los vecinos denuncian “cláusulas hipotecarias abusivas” debido a la “dejadez” por parte del Instituto Galego da Vivenda e Solo.

Debido a todo esto, los afectados exigen a la dirección provincial del organismo pagar lo que debe, arreglar los desperfectos, abrir un diálogo con ellos y tomar medidas para solucionar los problemas de los inmuebles.