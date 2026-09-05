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Narón

El plazo para matricularse en las Escolas Culturais Municipais del Padroado de Narón abrirá este lunes

La fecha límite de las inscripciones será el  26 de septiembre

Redacción Ferrol
05/09/2026 21:27
Pazo da Cultural de Narón Obra de teatro de alumnado de la escuela de actores
El teatro es una de las actividades incluidas en la oferta
Daniel Alexandre
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El Padroado da Cultura del Concello de Narón ha confirmado que este lunes abrirá el plazo para inscribirse en las Escolas Culturais Municipais para el curso 2026/2027.

Concretamente, la oferta consta de danza tradicional, canto y pandereta para niños y niñas a partir de los cinco años; gaita, percusión y percusión tradicional dirigidos a alumnos de primero de Educación Primaria; y el ‘recuncho dos pequechos’, una actividad destinada a los párvulos de entre tres y cuatro años. Además, los nacidos en 2018 o antes podrán aprender a tocar el acordeón y la zanfona, mientras que la formación centrada en la construcción de instrumentos será para todos aquellos que tengan como mínimo 16 años.

Asimismo, tanto el teatro como los bailes de salón y el dibujo tendrán un hueco en la programación diseñada para los más pequeños, a partir de los cuatro años en los dos primeros casos. Por su parte, la Escola de Actores e Actrices reanudará sus actividades para mayores de 16 años.

Respecto al precio general de la matrícula, será de 70 euros por curso. Eso sí, tanto el segundo como el tercer ciclo de la formación teatral costará 220. En cambio, los bailes de salón supondrán un desembolso de 35 euros al inscribirse y una cota mensual de 18 euros.

Desde el Padroado da Cultura del Concello de Narón, informan de que el plazo para anotarse finalizará el próximo 26 de septiembre. Para más información, pueden llamar al número de teléfono 981 391 144 o enviar un correo electrónico a mc.blanco@naron.gal o a i.lopez@naron.gal.

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