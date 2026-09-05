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Narón

El barrio de Freixeiro vuelve a reclamar un autobús en la zona de la carretera de Cedeira

Los vecinos exigen una línea que les permita desplazarse hasta lugares como el supermercado y el IES As Telleiras

Redacción Ferrol
05/09/2026 21:19
Amparo Camoiras
Amparo Camoiras es la precursora de la iniciativa
Emilio Cortizas
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Los vecinos de Freixeiro que viven en las proximidades de la carretera de Cedeira han vuelto a protestar por la ausencia de autobuses en la zona, una situación que se lleva arrastrando desde hace más de 32 años.

En 2025, una de las residentes, Amparo Camoiras, decidió recoger firmas para exigir un servicio en condiciones, consiguiendo más de 500 signaturas y el apoyo de la AVV Virxe de Fátima y de la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol e Comarca ante un panorama que califica de “vergonzoso”. A pesar de reunirse hace meses con autoridades como la alcaldesa o la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, asegura que sigue sin haber novedades.

Por otra parte, señala que los afectados se ven obligados a utilizar sus propios vehículos privados o solicitar taxis para desplazarse, pues el supermercado más cercano al área se encuentra a tres kilómetros de distancia. De hecho, denuncia que los estudiantes del IES As Telleiras tienen que caminar entre 15 y 20 minutos para llegar al centro educativo.

Actualmente, está a la espera de que el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, le responda a una carta en la que le pide la creación de una línea de autobús que permita poner fin a esta situación.

La impulsora de la iniciativa, Amparo Camoiras

Más de 500 firmas solicitan transporte público en la carretera de Cedeira

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