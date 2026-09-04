Narón recibe más de 124.000 euros de la Xunta para formar a personas desempleadas

Martina Aneiros visitó el centro en el que se está desarrollando el curso de soldadura Cedida

La Xunta de Galicia continúa sus proyectos para mejorar las competencias profesionales de los residentes en el municipio naronés. Ejemplo de ello es su programa de Accións Formativas para Persoas Desempregadas (AFD), que para la convocatoria 2026-2027 cuentan con un montante de 60 millones de euros.

Concretamente, la localidad ha recibido más de 124.000 euros con el objetivo de desarrollar dos cursos que se están organizando en el centro Impulsa Formación y Empleo, como es el de soldadura por arco bajo gas proyector con electrodo consumible.

La delegada territorial del gobierno autónomico en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este viernes el complejo para charlar con los participantes y comprobar cómo se están desenvolviendo las jornadas de la iniciativa, impulsada por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración con el objetivo de ayudar a los inscritos tanto a reforzar su capacitación laboral como a facilitarles su reinserción dentro del actual mercado de trabajo.

Por su parte, la representante de la Xunta en Ferrol aprovechó la ocasión para recordar que este plan se encuentra integrado en el nuevo modelo de formación para el empleo promovido por el ejecutivo, “que conta cunha maior flexibilidade, simplificación administrativa e adaptación ás necesidades reais do tecido empresarial galego, dando resposta así ás vacantes que existen” en el mundo profesional.

Otros proyectos

Hasta el pasado agosto, el ejecutivo liderado por Alfonso Rueda financió un total de 41 acciones formativas para desempleados en los concellos de Ferrolterra, con una inversión total de dos millones de euros. De hecho, ya en el mes julio, Aneiros acudió al municipio para mantener un encuentro con 13 mujeres que estaban realizando las prácticas de un curso de carretilleras, en el centro Irmás Froilaz, ubicado en la avenida do Mar. En este caso, se trataba de una formación enmarcada en el Programa Integrado de Emprego (PIE) de la Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol.

Desde la propia Xunta de Galicia señalan que este proyecto –provisto de 220.000 euros– contó con 100 desempleadas inscritas en los ayuntamientos de Narón, Fene, Neda, Valdoviño, Cedeira, Cabanas, Mugardos y Ares.

Según la delegada territorial, el principal objetivo de esta iniciativa es que al menos el 35% de las participantes consiga trabajo una vez finalizada la formación. Aparte de este curso, el PIE dispone de especializaciones en otros ámbitos, como por ejemplo la limpieza industrial, el comercio, la Inteligencia Artificial, o la logística. A nivel autonómico, la previsión es que la próxima convocatoria disponga de 11 millones de euros.