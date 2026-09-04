Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Narón

El Aula Cemit de Xuvia iniciará este mes dos cursos centrados en varias competencias digitales

Una de las formaciones se centrará en la plataforma de certificación ComDix y la otra en el software LibreOffice

Redacción Ferrol
04/09/2026 20:41
Las sesiones formativas comenzarán el próximo martes 8 de septiembre
AEIG
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

El Concello de Narón recuerda que la plataforma Cemit mantiene abierto el plazo para apuntarse a unas acciones formativas vinculadas al desarrollo de distintas competencias digitales. Concretamente, se trata de dos cursos de iniciación: uno en la plataforma de certificación ComDix y otro en el software LibreOffice.

El primero, que tendrá una duración total de 156 horas, se impartirá de 9.30 a 13.30 horas e incluirá sesiones dedicadas a aspectos como la creación de contenidos, el acceso a la información a través de diversos dispositivos o la búsqueda y selección de tecnologías

Por otro lado, el curso de LibreOffice –que tendrá un horario de 16.00 a 19.00– contará con hasta 120 horas en las que se abordarán diferentes módulos: introducción al entorno de trabajo, uso del teclado y gestión de archivos, procesador de texto, hojas de cálculo y presentaciones.

Desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía a inscribirse en estas formaciones. El concelleiro de Novas Tecnoloxías, Román Romero, señaló que ambas se desarrollarán en el Aula Cemit de Xuvia –ubicada en la plaza del Concello–, comenzarán el próximo martes 8 de septiembre y finalizarán el 3 de noviembre.

martina aneiros curso soldadura naron cedida

Narón recibe más de 124.000 euros de la Xunta para formar a personas desempleadas

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620