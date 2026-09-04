El Aula Cemit de Xuvia iniciará este mes dos cursos centrados en varias competencias digitales

Las sesiones formativas comenzarán el próximo martes 8 de septiembre AEIG

El Concello de Narón recuerda que la plataforma Cemit mantiene abierto el plazo para apuntarse a unas acciones formativas vinculadas al desarrollo de distintas competencias digitales. Concretamente, se trata de dos cursos de iniciación: uno en la plataforma de certificación ComDix y otro en el software LibreOffice.

El primero, que tendrá una duración total de 156 horas, se impartirá de 9.30 a 13.30 horas e incluirá sesiones dedicadas a aspectos como la creación de contenidos, el acceso a la información a través de diversos dispositivos o la búsqueda y selección de tecnologías

Por otro lado, el curso de LibreOffice –que tendrá un horario de 16.00 a 19.00– contará con hasta 120 horas en las que se abordarán diferentes módulos: introducción al entorno de trabajo, uso del teclado y gestión de archivos, procesador de texto, hojas de cálculo y presentaciones.

Desde el Ayuntamiento animan a la ciudadanía a inscribirse en estas formaciones. El concelleiro de Novas Tecnoloxías, Román Romero, señaló que ambas se desarrollarán en el Aula Cemit de Xuvia –ubicada en la plaza del Concello–, comenzarán el próximo martes 8 de septiembre y finalizarán el 3 de noviembre.