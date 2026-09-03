Últimos días para presentar ofertas de a la cabalgata de Reyes del concello de Narón

La propuesta artística del proyecto tendrá un peso del 50% en la adjudicación Daniel Alexandre

El Concello de Narón recuerda que faltan seis días para que finalice el plazo de presentación de las propuestas de cara al espectáculo de gran formato que se pretende celebrar durante la próxima cabalgata de Reyes.

En concreto, el contrato tendrá una duración de seis meses, desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero de 2027 y el mismo período de 2028. No obstante, existe la posibilidad de extender el servicio hasta los años 2029 y 2030.

Por su parte, la empresa adjudicataria se deberá encargar de funciones como: diseñar la cabalgata, contratar a artistas y demás personal, coordinar la producción y crear carteles, vídeos y material promocional del espectáculo, que contará con un presupuesto aproximado de 220.000 euros –IVA incluido–.

Respecto a la cabalgata, tendrá un recorrido de cuatro kilómetros, desde la zona del CEIP Ponte de Xuvia hasta la plaza de Galicia o el Ayuntamiento y se realizará entre las 17.30 y las 22.00 horas, mientras que el acto para recibir a sus majestades de Oriente será a las 20.00.

En cuanto a las carrozas, el Consistorio dispondrá de siete propias –las de Melchor, Gaspar y Baltasar– y otras cuatro temáticas –Buzón Real, Mar, Alicia no País das Marabillas y Carbón–.

Entre otros requisitos, el pliego detalla que la compañía tendrá que contar como mínimo con un total de 40 artistas y 28 heraldos para el desfile y deberá aportar los conductores, vehículos y otros medios necesarios para la producción del evento. Según el propio pliego técnico, la propuesta artística tendrá un peso del 50% en la adjudicación, mientras que la oferta económica supondrá un 42%.

Por último, desde el Consistorio naronés señalan que la fecha límite que tienen las empresas para presentar sus respectivos proyectos será el próximo miércoles día 9 de septiembre, a las 14.00 horas.