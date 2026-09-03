Pulpo, liscos, paella, churrasco y hasta seis orquestas en tan solo cuatro días para las fiestas de Santa Icía

Las atracciones volverán al barrio para celebrar las fiestas Jorge Meis

El barrio naronés de Santa Icía está ultimando los preparativos para su evento más importante, las fiestas en honor a su patrona que, al igual que el año pasado, se celebrarán durante cuatro días. Más allá de comidas populares, habrá hueco para seis orquestas en una programación que promete música, baile y diversión.

Concretamente, la primera cita será este viernes. Alrededor de las 21:00 horas, dará comienzo la verbena para inaugurar los festejos con chorizos y liscos a cinco euros. Además, para amenizar la velada, serán dos los grupos que actuarán en directo en el campo da festa: Pasión y La Banda de Ayer, que interpretarán canciones llenas de ritmos bailables para el deleite del público.

En cambio, el sábado será el día que concentrará la mayor parte de la programación. En primer lugar, a partir de las 14.00, empezará una sesión vermú que contará con churrasco y pulpo –a 12 y 15 euros– y el concierto de Eureka. Ya por la noche, la agrupación volverá a subirse al escenario, que también pisarán los miembros de la orquesta Olympus, una de las más esperadas por el público. Aparte de la música y los puestos de comida que habrá en el área, los vecinos podrán volver a disfrutar a las 21.00 del mismo tipo de aperitivos servidos durante la tarde.

La actividad se reanudará el domingo a las 14.00 con paella a 10 euros y una sesión vermú animada por La Promesa y la orquesta Panamá, así como con una fiesta de la espuma pensada para los más pequeños.

Finalmente, las fiestas en honor a Santa Icía concluirán el lunes con el Día del Niño, por lo que la programación estará dirigida al público infantil, que podrá disfrutar de atracciones clásicas como el canguro.