Odeón cuenta con ‘Acuarela y collage’, la nueva exposición de la ilustradora Blanca Escrigas

La muestra está en la plaza de eventos Cedida

El centro comercial Odeón acoge estos días ‘Acuarela y collage’, la nueva exposición de la ilustradora Blanca Escrigas. Concretamente, la muestra de la artista valdoviñesa consta de 25 imágenes divididas en dos partes: una basada en las escenas de playa y otra dedicada a instantáneas realizadas en diferentes zonas urbanas del área de Ferrolterra.

Según la autora, las primeras tienen como principal objetivo resentar “esas arquitecturas que se generan en los grupos de personas” cuando acuden a los arenales, mediante “la instalación de sombrillas, toldos paravientos, tablas de surf, niños, turistas y todo ese mundo caótico, como si de una urbe se tratase”. Además, la colección cuenta con algunos de los lugares más emblemáticos de la comarca, que guardan una profunda relación con la faceta profesional de la creadora, pues ejerce de arquitecta.

Respecto a las técnicas empleadas, el trabajo se basa en una combinación de acuarela y collage, además de utilizar materiales como acrílicos, tintas y lápices de colores. Por su parte, Blanca Escrigas apuntó que el fin de esta fusión de estilos es “crear esa visión más dinámica y divertida de espacios” que reconocen los habitantes de la zona.

Finalmente, desde el centro comercial Odeón animan a todos sus clientes a visitar la plaza de eventos del recinto, lugar donde se ha instalado la nueva exposición de la ilustradora. Se podrá visitar de manera totalmente gratuita hasta el próximo lunes 14 de septiembre.