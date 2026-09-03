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Narón

El parque de Freixeiro acogerá durante todo este fin de semana el evento Cheesecake Fest

La primera jornada comenzará este viernes a las 18.00 horas y finalizará a medianoche

Redacción Ferrol
03/09/2026 22:00
Narón parque Freixeiro Fiesta de la Cerveza
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Daniel Alexandre
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El Ayuntamiento naronés confirma su colaboración para organizar el Cheesecake Fest, un evento gastronómico que visitará el parque de Freixeiro este viernes y que permanecerá hasta el próximo domingo.

Según el propio Consistorio, la cita ofrecerá tanto a los vecinos como a los visitantes “máis de dez variedades de tartas de queixo, dende as receitas máis tradicionais ata as combinacións máis innovadoras”. La primera jornada comenzará este viernes a las 18.00 horas y finalizará a medianoche.

En cambio, ya el sábado, el recinto abrirá a las 13.00 y no cerrará hasta las 00.00. El domingo se mantendrá el mismo horario de apertura, aunque el evento concluirá a las 23.00.

Desde el Concello de Narón afirman que el festival está diseñado como “unha alternativa de ocio accesible e ao aire libre para gozar en familia, en parella ou con amigos”. De hecho, subrayan que los asistentes “poderán acudir cos seus cans” y disfrutar del parque y los diferentes foodtrucks que se instalarán en la zona.

Mediante esta propuesta, el ejecutivo local pretende reforzar su apuesta “polas actividades que dinamizan os espazos públicos urbanos e que ofrecen novas propostas de lecer e gastronomía para todos os públicos”.

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