El parque de Freixeiro acogerá durante todo este fin de semana el evento Cheesecake Fest

Narón parque Freixeiro Fiesta de la Cerveza Daniel Alexandre

El Ayuntamiento naronés confirma su colaboración para organizar el Cheesecake Fest, un evento gastronómico que visitará el parque de Freixeiro este viernes y que permanecerá hasta el próximo domingo.

Según el propio Consistorio, la cita ofrecerá tanto a los vecinos como a los visitantes “máis de dez variedades de tartas de queixo, dende as receitas máis tradicionais ata as combinacións máis innovadoras”. La primera jornada comenzará este viernes a las 18.00 horas y finalizará a medianoche.

En cambio, ya el sábado, el recinto abrirá a las 13.00 y no cerrará hasta las 00.00. El domingo se mantendrá el mismo horario de apertura, aunque el evento concluirá a las 23.00.

Desde el Concello de Narón afirman que el festival está diseñado como “unha alternativa de ocio accesible e ao aire libre para gozar en familia, en parella ou con amigos”. De hecho, subrayan que los asistentes “poderán acudir cos seus cans” y disfrutar del parque y los diferentes foodtrucks que se instalarán en la zona.

Mediante esta propuesta, el ejecutivo local pretende reforzar su apuesta “polas actividades que dinamizan os espazos públicos urbanos e que ofrecen novas propostas de lecer e gastronomía para todos os públicos”.