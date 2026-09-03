La comisión de fiestas de Santa Icía, con menos miembros que nunca, sigue al pie del cañón para mantener los eventos

En el comité, Jessica Seoane es una de las dos personas más veteranas Cedida

Las fiestas de Santa Icía previstas para los próximos días son una de las grandes citas, ya no sólo del barrio naronés, sino del propio municipio. En ellas, los vecinos y vecinas colaboran en la recaudación de fondos para hacerlas posible, aunque la mayor parte del trabajo la asume, como no podía ser de otra manera, la comisión encargada de poner todo a punto para el evento.

A pesar de que las verbenas se han convertido en una tradición por estas fechas, el comité organizador ha cambiado este año, y mucho. “Antes éramos 12, de los cuales quedamos dos; ahora nos están ayudando unos amigos y un chico del barrio que se unió”, explica Jessica Seoane, además de añadir que sus hijos mayores también han participado de manera activa en la preparación de los festejos.

Respecto a cómo está llevando la puesta en marcha de la nueva edición, asegura que, al igual que en años anteriores, le continúa resultando una experiencia positiva y está “deseando que llegue” la inauguración para recoger los frutos de un mes repleto de trabajo e incertidumbre .

“En nuestro caso tuvimos que invertir primero nosotros, y ahora poquito a poco que nos vaya ayudando la gente. No queda otra, y si no, a pagar cada uno de su bolsillo”, afirma Seoane, además de añadir que ahora mismo cuentan con un presupuesto de “15.000 euros, sin contar lo que aportamos nosotros”. Asimismo, comenta que tanto ella como sus compañeros organizan las fiestas “sin ánimo de lucro” para evitar a toda costa que el barrio se quede sin poder celebrarlas. Por otro lado, agradece la colaboración de los vecinos en las recaudaciones. “El que participó fue el barrio”, sostiene.

Al preguntarle sobre cuántas atracciones y puestos de comida va a haber, le cuesta hacer cuentas por la cantidad de oferta que estará disponible en el recinto abierto. “Hay un montón de ellas, alrededor de 20”, asegura. En cuanto a las instalaciones para divertirse y aumentar la adrenalina, comenta que las más elevadas serán el canguro y el péndulo, aunque habrá otros clásicos que no faltarán en el campo, como son los coches de choque, las camas elásticas y los hinchables.

Por último, desde la comisión de fiestas de Santa Icía esperan que los vecinos y vecinas disfruten, no solamente de los conciertos programados para este fin de semana, sino también de las comidas y cenas que se servirán y del resto de propuestas que se pondrán en marcha para celebrar por todo lo alto las fechas más importantes del barrio; una zona que, pese al reto que supone organizar eventos de este tipo, conserva su espíritu festivo.

Diversión y seguridad a partes iguales Debido a la gran afluencia de público prevista, desde la comisión de fiestas señalan que se tomarán diferentes medidas para controlar el tráfico en la zona, tales como cortes de calles y puestos de vigilancia, especialmente el sábado por la actuación de la orquesta Olympus. “Arrastra bastante gente y es el verdadero día patronal, entonces hemos pedido que se doble la seguridad”, indica Jessica Seoane. Asimismo, señala que el Concello de Narón confirmó que habrá control policial, aunque espera que esta edición cuente con más agentes que la anterior.