Ni piedra ni papel; en Narón ganan por goleada las tijeras de los barberos

Según los barberos, sus clientes piden cita con más frecuencia que hace unos años Emilio Cortizas

Narón es conocido en la comarca por reunir diferentes servicios, especialmente en el polígono industrial de A Gándara. Allí, concesionarios, gimnasios, comercios y otras empresas conviven en una zona con una actividad constante. No obstante, hay otros negocios que parecen coger impulso en el municipio, las barberías. Son varios los locales que deciden formar parte de este sector, como es el caso de Rapabarbas, que lleva tres meses instalado en plena carretera de Castilla.

A pesar de ser reciente, su gerente, Diego Morado, tiene 10 años de experiencia por haber trabajado en la barbería París (Ferrol). Respecto al balance de este verano, opina que ha sido una temporada buena. “La demanda siempre sube; es habitual que todos los años aumente bastante la clientela en esta época”, señala. Además, añade que son varios los motivos por los que los vecinos acuden más a menudo. “Aparte del calor, hay muchas fiestas, bodas, celebraciones... La verdad es que hemos tenido bastante trabajo”, afirma.

Diego Morado abrió hace tres meses su local, Rapabarbas Emilio Cortizas

Al preguntarle sobre cómo ve la situación del sector, Morado considera que “está creciendo” y todo apunta a que va a seguir en esa tónica “durante bastante tiempo porque cada vez, sobre todo la gente joven, se preocupa más de su imagen”. “Antes lo habitual era ir una vez al mes o mes y medio, ahora en 15 días ya están otra vez aquí”, asegura.

En cuanto a las tendencias, explica que lo que más se lleva actualmente son la barba italiana y los bigotes. Asimismo, indica que también se están produciendo diversos cambios en los peinados: “Ya pasamos un poco de los degradados, súper rapados, y estamos ya haciendo un poquito más de mullets, tapers, cortes con un pelo más largo”.

Algo similar sucede con los productos para el cuidado de la barba, cada vez más presentes en los establecimientos: “Antes disponías de tres por así decirlo: una gomina y un aftershave y poco más, y ahora tenemos de todo tipo, con distintas texturas, aromas o formatos que te dan mucho juego”, comenta Diego Morado, quien especifica algunos de los que suelen pedir sus clientes: “Para el pelo, yo diría que las ceras están muy de moda y también se están vendiendo mucho los polvos texturizantes. Y luego en las barbas, el producto rey son los aceites para hidratarlas y mantenerlas bien cuidadas”.

Cristian Prego lleva tres años llevando su propio negocio en A Gándara Emilio Cortizas

Quien lleva más tiempo emprendiendo su propio negocio es Cristian Prego, de Prego´s Barber Studio, ubicado desde 2023 en el barrio de A Gándara. Coincide con Morado en la valoración de este último verano, considerándola una estación que “suele ser bastante fuerte” en cuanto a número de citas registradas debido a los diferentes eventos que se organizan. Aun así, está totalmente convencido de que los meses de invierno también son especialmente buenos a la hora de hacer caja.

En lo referente a los estilos más solicitados, aclara que cada año “se actualizan” aunque tiene claro que los estilos en auge son, a día de hoy, la barba larga y la de estilo italiano. Del mismo modo que las preferencias “están cambiando constantemente”, sostiene que, en estos últimos años, los hombres cuidan “muchísimo más” su imagen, algo que supone una mayor carga de trabajo para un oficio por el que apuestan las nuevas generaciones. “La barbería fue como un boom; cada vez hay más gente que quiere ser barbero o le interesa más este sector”, apunta.

Sin embargo, considera que encontrar a buenos profesionales es “bastante difícil” e indica que hoy en día hay “mucha demanda” de jóvenes que aprenden en casa y hacen cursos. De hecho, confiesa que fue él quien enseñó a sus trabajadores, pero admite que los empresarios de su gremio suelen buscar a personal “que sepa ya cortar el pelo y tratar al cliente”. Por otro lado, destaca que cada año continúan subiendo tanto los precios como los costes, pero afirma que no les ha supuesto ningún perjuicio.

Vocación hereditaria

Aparte de establecimientos como los regentados por Diego Morado y Cristian Prego, hay otros más veteranos que siguen ofreciendo sus servicios en la localidad. Ejemplo de ello es Clásico Barbería, abierto desde hace 16 años en el barrio de Freixeiro. Su propietario, Manuel Bello González, decidió con 14 años iniciarse en el mundo de las tijeras, los peines y las navajas, una profesión que también ejercieron su padre, su abuelo y su bisabuelo.

Respecto a los arreglos que más le piden tanto a él como a sus compañeros, confirma que la mayoría giran en torno al método itálico, con unas disminuciones en las patillas “mucho más marcadas”. “No gusta que la barba parezca una pegatina, sino que se difuminen bastante más las líneas, aunque al final se marque la bajada del rictus, por ejemplo, para que tenga mucha expresión la zona del bigote”, explica.

Manuel Bello González (izquierda), junto a su equipo de Clásico Barbería Emilio Cortizas

Además de aclarar que su clientela se pasa por el local con mayor frecuencia, comenta que cada vez son más los artículos empleados para cuidar el vello facial. “A nivel de limpieza, ya existe mucho producto en gran superficie que se ha animado a la moda, pero las barberías quizás nos especializamos un poco más a la hora de recomendar, por ejemplo, tónicos para suavizar un poquito lo que es más el tema de la barba. Luego los bálsamos son casi como un producto estrella para las barbas, y la gente se cuida mucho más en este sentido”, detalla.

Sobre los costes, Bello subraya que, en el caso de su gremio, han tenido que “contener muchísimo más los precios” que otros sectores debido a que es un servicio que “la gente utiliza más a menudo”. De hecho, asevera que los barberos son “de los últimos” que los están actualizando. En cuanto a qué consejos les daría a quienes vayan a montar su propia barbería o se planteen unirse al gremio, Bello lo tiene claro. “Cortar pelo es una cosa, ser barbero es otra; requiere saber escuchar, entender lo que el cliente quiere y dar prioridad a lo que es el trato al público, no sólo a cortar el pelo, porque, si no, serías un cortapelo”, comenta, además de añadir que los verdaderos profesionales “se hacen con humildad y abriendo mucho los ojos” para aprender lo máximo posible de aquellos que llevan años atendiendo a sus clientes.

Los profesionales notan los cambios de tendencias en los peinados y estilos de barba Emilio Cortizas

Independientemente de las peculiaridades de cada local, los tres establecimientos coinciden en que uno de sus principales obstáculos en el día a día es el sistema tributario. En concreto, el gerente de Clásico Barbería critica que se les aplica el 21% del IVA. “Apenas tenemos desgravación, puesto que la mano de obra es cara y todo tiene mucha carga; no es un negocio con una rentabilidad altísima porque tiene una carga impositiva increíble”, lamenta.

Pese a este obstáculo y otros como pueden ser, según Diego Morado, los clientes que faltan a sus citas sin avisar, los profesionales confirman que, en general, casi todos acuden con más frecuencia para arreglarse el pelo y la barba, algo que, desde su punto de vista, es una muestra de que la población se preocupa más por su imagen.

Por último, en cuanto a la situación del sector en el municipio, los empresarios opinan que está en auge, mientras que afrontan el futuro con optimismo. Concretamente, creen que Narón cuenta con una oferta variada y están convencidos de que las barberías seguirán evolucionando en los próximos años, ya sea mediante la incorporación de nuevos peinados, arreglos o servicios que permitan innovar en un oficio que continúa ganando presencia en la localidad.