La Xunta urge a la Sareb que adjudique siete viviendas en Narón

El secretario xeral de Vivenda, Heriberto García Porto, en la comisión 2ª del Parlamento gallego Xunta

El gobierno autonómico exige a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) que complete la adjudicación pendiente de las siete viviendas protegidas en Narón. Así lo destacó en el Parlamento el secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, Heriberto García Porto, quien en su respuesta a una pregunta en el seno de la Cámara gallega demandó que se les ofrezcan a las personas incluidas en la lista de reserva resultante del sorteo ya realizado.

El responsable de la Consellería señaló que, tras comunicar a la Sareb (en junio) que las siete viviendas quedaban bloqueadas por su posible incorporación al parque de Casa 47, el Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) inició las diligencias previas para analizar los hechos, “ao poder ser constitutivos de infraccións previstas na Lei de Vivenda de Galicia”.

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La Xunta incide en que, si en los próximos días no se produce la convocatoria, “continuará coas dilixencias para iniciar o correspondente expediente sancionador”.

García Porto criticó en su intervención el “bloqueo” de las operaciones, comercialización o traspaso de la Sareb y advirtió de que cerca de 2.500 viviendas de la entidad permanecen paralizadas en municipios gallegos de más de 10.000 habitantes.