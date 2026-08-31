Terra Galega volverá a celebrar su tradicional Festa do Río el próximo día 13 de septiembre

La fiesta se celebrará en el área recreativa de Pedroso AEIG

El partido que gobierna Narón, Terra Galega (TEGA), ha anunciado la fecha en la que celebrará su tradicional Festa do Río, una cita en la que la formación reúne a todos sus miembros y simpatizantes para organizar una comida a orillas del Xuvia.

Al igual que en las ediciones anteriores, el lugar elegido para el evento volverá a ser el área recreativa de Pedroso, mientras que el día fijado será el domingo día 13 de septiembre.

Según la agrupación liderada por la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, la jornada dará comienzo a la una de la tarde con una sesión vermú. Más adelante, llegará el turno del “xantar de confraternidade” bajo una carpa en medio del área, catalogada como Zona Natural Protegida. Asimismo, habrá juegos populares y baile para amenizar.

A falta de confirmación, la previsión es que acudan todos los miembros del actual gobierno naronés, tanto la regidora como los concejales del partido.

Por último, desde Terra Galega informan de que los tíckets para poder asistir a la Festa do Río de este año tendrán un coste de 18 euros por persona. Para reservarlos, los interesados deberán llamar al número de teléfono 603 038 324.