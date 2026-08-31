Narón oferta diez plazas en dos formaciones de 50 horas de operador de carretillas elevadoras

Edificio de la casa consistorial naronesa Jorge Meis

El Concello de Narón, por medio del Servizo Sociocomunitario, ha convocado dos nuevas ediciones del curso de Operador de carretillas y plataformas elevadoras (con certificación UNE). Se trata de una acción formativa de 50 horas lectivas que se impartirá en las instalaciones del centro municipal Irmás Froilaz, en el polígono de A Gándara.

La primera edición tendrá lugar entre el 14 y el 29 de septiembre, mientras que la segunda se desarrollará del 30 de septiembre al 16 de octubre, ambas en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, con 10 plazas disponibles.

El plan de estudios incluye la capacitación de operador de carretilla elevadora UNE 58451 durante 20 horas y de plataformas elevadoras móviles de personal UNE 58923 durante 15 horas, además de módulos de orientación laboral y búsqueda de empleo, igualdad de género, prevención de riesgos y medio ambiente en el sector naval, así como dos charlas y visitas.

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud desde este martes hasta el 7 de septiembre en el Rexistro Xeral del Concello.