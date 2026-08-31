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Narón

Narón oferta diez plazas en dos formaciones de 50 horas de operador de carretillas elevadoras

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud desde este martes hasta el 7 de septiembre en el Rexistro Xeral del Concello

Redacción Ferrol
31/08/2026 00:25
Edificio de la casa consistorial naronesa
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Jorge Meis
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El Concello de Narón, por medio del Servizo Sociocomunitario, ha convocado dos nuevas ediciones del curso de Operador de carretillas y plataformas elevadoras (con certificación UNE). Se trata de una acción formativa de 50 horas lectivas que se impartirá en las instalaciones del centro municipal Irmás Froilaz, en el polígono de A Gándara. 

La primera edición tendrá lugar entre el 14 y el 29 de septiembre, mientras que la segunda se desarrollará del 30 de septiembre al 16 de octubre, ambas en horario de lunes a viernes de 9.00 a 14.00 horas, con 10 plazas disponibles.

El plan de estudios incluye la capacitación de operador de carretilla elevadora UNE 58451 durante 20 horas y de plataformas elevadoras móviles de personal UNE 58923 durante 15 horas, además de módulos de orientación laboral y búsqueda de empleo, igualdad de género, prevención de riesgos y medio ambiente en el sector naval, así como dos charlas y visitas.

Las personas interesadas podrán presentar la solicitud desde este martes hasta el 7 de septiembre en el Rexistro Xeral del Concello.

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