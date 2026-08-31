Los trabajos planteados en el polígono industrial Río do Pozo todavía aceptan ofertas

Las ofertas se podrán presentar hasta el 15 de septiembre Jorge Meis

El Concello de Narón recuerda que todavía permanece abierto el plazo para todas aquellas empresas interesadas en llevar a cabo las obras previstas en el vial principal del polígono industrial Río do Pozo.

Concretamente, la zona comprende tanto la avenida Bernardo Romero como su enlace con la AG-64 y la carretera transversal que atraviesa el sector III, en la calle Arrieiros.

El proyecto contempla actuaciones para reforzar los puntos más deteriorados mediante un presupuesto total de 128.642,24 euros. Con este montante, se procederá a aplicar una nueva capa de aglomerado en caliente de cinco centrímetros de espesor, así como a pintar las diferentes áreas en las que se pondrán en marcha las intervenciones.

Los trabajos afectarán a una longitud total de 1.420 metros lineales y una superficie de 10.815 metros cuadrados. Además, también implicarán acciones como el fresado mecánico hasta una profundidad máxima de tres centímetros y un ancho mínimo de un metro.

Por otro lado, se realizarán tareas de limpieza general y se llevará a cabo un riego de imprimación de emulsión asfáltica, con un kilo por metro cuadrado sobre toda la zona. Respecto a los criterios de adjudicación, serán dos: la mejor oferta económica y el aumento del plazo de garantía.

Finalmente, el Consistorio naronés señala que las compañías que deseen presentar sus propuestas tendrán hasta las 14.00 horas del próximo 15 de septiembre para hacerlo.