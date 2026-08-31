Isabel Prieto (Librería Day) | “Queríamos fomentar la lectura entre los niños y los mayores”

Isabel Prieto y Antonio Martínez EMILIO CORTIZAS

Desde hace 35 años, el barrio de A Gándara, y más concretamente la carretera homónima, cuenta con Librería Day, regentada por Antonio Martínez e Isabel Prieto. Debido a su trato y a la organización de diferentes eventos, el matrimonio hace que este local siga siendo uno de los principales puntos de referencia del municipio en materia de lectura. Para conocer mejor sus inicios y la realidad del negocio, hablamos con su copropietaria.

¿Cómo se les ocurrió montar un establecimiento como este?

Surgió la idea porque acabé de estudiar, me quedé embarazada y, cuando mi primer hijo tenía diez meses, no tenía muy fácil dejarlo con alguien para compaginar debidamente. Como Toni estaba trabajando, dije: “Pues me voy a montar una librería pequeñita”. Siempre me gustaron mucho los libros y así fue como empezamos el proyecto.

Llevan abiertos desde el año 1991. ¿Qué diría que ha cambiado más en todo este tiempo, el barrio o su propio negocio?

A Gándara sigue siendo familiar, pero es verdad que antes nos conocíamos todos. Había poca gente, no tiene nada que ver el barrio de hace 35 años con el de ahora. De hecho, a veces viene gente que prácticamente ni la conozco. Cambió todo mucho. Aún así, no sé si es suerte o qué, pero estamos aquí gracias a toda la clientela porque el 99% de la que tuvimos desde el principio sigue viniendo y apoyando. Es como un eslogan que tenemos; aprendimos a crecer juntos y ahí seguimos.

Aparte de funcionar como una librería, organizan presentaciones de libros, cuentacuentos y talleres. ¿Por qué apostaron por incluir ese tipo de actividades?

Cuando decidimos aprovechar toda la superficie el local en 2010 queríamos fomentar la lectura entre los niños y los mayores, pero era algo que teníamos mucho en mente desde hacía tiempo. Poder contactar con los escritores, los pequeños... Siempre hicimos cositas, y en el 2012 –que fue la primera presentación con nuestro gran amigo Francisco Narla– no paramos: ahí empezamos uno detrás de otro y aquí seguimos. Respecto a los cuentacuentos, cuando empezamos tampoco era algo que estuviese muy de moda, no como ahora, que se hacen continuamente. Recuerdo que, al principio, los niños llegaban, se quedaban de pie y no sabían muy bien qué hacer. Entonces les decíamos “sentaros” y ahora sueltan a sus papás y ya están esperando en la alfombra a que empiece.

Desde que abrieron han vivido un montón de cambios: internet, los e-books, las redes sociales... ¿Llegó a preocupar alguna de esas innovaciones tecnológicas?

Sí, sobre todo cuando empezaron con el libro electrónico y las compras en las grandes plataformas, pero por suerte tenemos una clientela muy fiel. Y en cuanto a lo que más daño nos está haciendo ahora mismo, yo creo que es Amazon. Es verdad que en su momento hubo un boom del libro en formato electrónico, pero actualmente el papel se vende, y mucho.

¿Están empezando a notar la vuelta al cole?

Totalmente. De hecho, cada vez nuestras “pequeñas vacaciones”, como digo yo, son más cortas porque se empieza antes. Siempre hay algún problema, pero se resuelve. Y nada, ya estamos repartiendo los libros de nuevo.

¿Retomarán las presentaciones cuando comience el curso?

Sí, tendremos un libro coeditado con José Manuel Legazpi García, autor de ‘Oto, o xigante comenubes’. Esa será la primera propuesta, aunque aún no sabemos si se organizará a finales de septiembre o en octubre. Luego sé que Ana Meilán está pendiente de venir, también Paula Merlán, otro chico que publicará próximamente... Tenemos que ir acoplando... Nos falta concretar fechas, pero sí, tanto en la programación de octubre como en la del mes de noviembre está ya prácticamente todo cubierto. Iremos informando por redes sociales para que la gente esté atenta.