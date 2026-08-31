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Narón

Geno Carballeira critica las obras ejecutadas en el barrio de Santa Icía

Según el candidato a la Alcaldía de los nacionalistas, los trabajos que se han llevado a cabo recientemente en el barrio son un “desastre”

Redacción Ferrol
31/08/2026 20:43
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Una de las imágenes compartidas por el líder del BNG naronés
Cedida
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El candidato a la Alcaldía de los nacionalistas naroneses ha publicado en sus redes sociales varias fotografías para denunciar la situación en la que se encuentran algunos puntos de Santa Icía. Según Geno Carballeira, los trabajos que se han llevado a cabo recientemente en el barrio son un “desastre”, pues algunas zonas acumulan agua, como la carretera de la imagen. 

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