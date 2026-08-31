El teatro será el gran protagonista en la programación del Pazo da Cultura

‘Tromsø’ será la primera comedia que se podrá ir a ver este mes Cedida

Este martes comienza el mes de septiembre y con él se retoma poco a poco la programación de diferentes espacios. Es el caso del Pazo da Cultura de Narón, que reanudará su actividad la semana que viene con música, concretamente con la actuación en directo de Juan Deive. El cantante venezolano llegará el próximo día 12 para presentar, a las 20.00 horas, su nuevo trabajo, ‘Invierno Rubí’.

Más adelante, el sábado 26 volverá el teatro al recinto de la mano de ‘Tromsø’, una obra dirigida por Rafa Martínez y Esther Latorre. La comedia, cuyo elenco está compuesto por los actores Miguel Gendre, Lara Pouso, Lidia Veiga, Julia Ammerman yLucía Iglesias, incorpora música y elementos de la danza para reflexionar, con grandes dosis de humor, sobre la pérdida. Al igual que el concierto de Juan Deive, la función comenzará a las 20.00.

Pero la comedia no abandonará el edificio en octubre, pues la primera propuesta del mes, prevista para el sábado 3, será ‘Artur Ui, o ovo da serpe’, de Quico Cadaval, en la que el teatro épico se fusionará con el humor para abordar temas como el autoritarismo y los mecanismos de poder. Además, las risas volverán al complejo justo una semana después con ‘Memorias dun neno labrego’. En ella, el director Cándido Pazó recrea algunos de los pasajes más reconocidos de la novela de Neira Vila, tales como el maltrato escolar o la violencia de género, pero también las costumbres de la aldea y los bellos momentos que, en ocasiones, regala la vida.

No obstante, el drama también tendrá un hueco con la compañía Producción Alternativa Contemporánea Off, que los días 16 y 17 llevará al Pazo ‘Malquerida’, una adaptación del clásico de Jacinto Benavente que gira entorno a una tragedia rural y a una relación interpersonal tensa.

La semana siguiente será el turno de ‘Sueño’, de la compañía Criolla, que versiona con su propio estilo humorístico una de las obras más célebres de William Shakespeare.

Aparte de estas citas, el mes finalizará el día 31 con Fillas de Cassandra. Las viguesas volverán al recinto naronés, donde interpretarán temas de su último álbum, ‘Tertúlia’. El trabajo, publicado el pasado 24 de abril, cuenta con doce canciones que mezclan sonidos de la música tradicional gallega, el pop experimental y la electrónica.

El resto de la agenda

En cambio, noviembre contará con varias propuestas teatrales: ‘Curie ou a simetría dos fenómenos físicos’ (viernes 6 y sábado 7), ‘Yo solo quiero irme a Francia’ (viernes 13), Formas (domingo 15), ‘La pasión infinita’ (sábado 21) y ‘Panxea’ (domingo 29). Asimismo, la música regresará los días 14 (Abba The Experience), 22 (Simply the Best) y 28 (Vacanal Sinfónica), mientras que el 26 habrá un hueco para la danza con ‘El Cascanueces’.

Finalmente, respecto a diciembre, serán un total de seis los espectáculos que se podrán disfrutar. El primero será de humor (‘Moi animal’ de Xosé Touriñán, con dos pases para el sábado 5) y el segundo consistirá en teatro infantil (‘Compaña’ de Xampatito Pato, domingo 13). Tres días después de esta última función, la música afroamericana sonará desde el escenario con el show ‘Mardi Jass Party’ del New Orleans Gospel Choir. No obstante, la oferta para los melómanos se ampliará el sábado 19 con Jazz (Iván Melon Lewis & The Cuban Swing Express) y el martes 29 con el musical ‘Barnum-The First Showman’. Eso sí, los amantes del baile y el circo también tendrán una cita el domingo 20 con ‘Anónimos’, de la compañía Rauxa.