Abierto el plazo para solicitar las plazas de administrativo y conserje en el Concello de Narón

Las plazas se convocan por oposición en turno libre AEIG

El Ayuntamiento de Narón publicó este lunes la convocatoria para cubrir dos plazas dentro de la plantilla que trabaja en el propio Consistorio.

En concreto, una será de administrativo. Es decir, la persona que consiga hacerse con la vacante se encargará de trámites como, por ejemplo, registrar solicitudes, comprobar documentación, preparar notificaciones, redactar informes o diligencias o atender a la ciudadanía empleando los medios habilitados por el Concello para realizar dicha tarea.

Por otra parte, la segunda será de conserje, quien asumirá funciones relacionadas con: el control de las dependencias, la apertura y cierre del Concello, la recepción y distribución de correspondencia, documentos, paquetes o avisos y la vigilancia de las instalaciones municipales, así como la comunicación de desperfectos o incidencias que detecte en su lugar de trabajo, entre otras.

Desde el ejecutivo local confirman que ambas plazas se convocan por el sistema de oposición en turno libre y el plazo para presentar las solicitudes finalizará el próximo 16 de septiembre. Más allá de estas, también se prevé la convocatoria de otros dos puestos, en este caso para peones. Ambos serán de acceso libre, pero uno de ellos estará reservado para personas con discapacidad.