Sorteo de 500 euros durante la verbena de las fiestas de San Vicente de Placente, en Sedes

Los responsables de la comisión en frente de la capilla de San Vicente, en la zona del campo de la fiesta Cedida

Las fiestas de San Vicente de Placente, en el municipio de Narón, se celebran este mismo fin de semana y un año más vuelven a atraer al público organizando un sorteo. Si en las últimas convocatorias permitían llevarse a casa maquinaria agrícola totalmente gratis, en esta ocasión se dirigen a cualquiera, siempre que desee 500 euros en metálico. El ganador se decidirá durante la verbena de esta noche, que estará amenizada por La Promesa y la disco móvil E. T.

Este sábado 29 por la mañana, el recorrido de los gaiteiros por Placente y Vilallonte, en la parroquia de Sedes, advertirán del comienzo de las fiestas. Después de la misa, a la 13.00, la cantante Nuria Boreal se encargará de la sesión vermú de San Vicente.

Para continuar las fiestas con fuerza, a partir de las 20.00 horas está previsto que empiece la gran pulpada, que enlazará con la verbena nocturna de La Promesa, una agrupación de Ferrolterra que está arrasando en todo tipo de eventos por la comarca con sus versiones de clásicos pop-rock, como las recientes Festa do Marisco de Barallobre o la celebración de la patrona de Caranza. En caso de lluvia se dispondrá de carpa.

Comisión

Desde la comisión hacen un llamamiento a la implicación del vecindario para que estas fiestas no se pierdan. Francisco lleva ya “14 años seguidos” organizando el encuentro, del que es bien conocedor ya que todavía recuerda, “y aún conservo el contrato original” del año 1978, cuando su propio abuelo se ocupaba de estas tareas y marcó el hito de haber traído a Los Chichos a actuar en el lugar. “Eran otros tiempos”, apunta, señalando la progresiva despoblación del lugar.