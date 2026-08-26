Odeón fue el lugar elegido para celebrar uno de los cástings del programa ‘Atrápame se podes’

Las pruebas tuvieron lugar en la planta baja del centro comercial Jorge Meis

El centro comercial Odeón albergó este miércoles uno de los cástings que está organizando el programa ‘Atrápame se podes’, emitido en la Televisión de Galicia y presentado por Rodrigo Vázquez,

El espacio de la cadena pública consiste en un concurso compuesto por cinco personas, que deberán responder preguntas sobre diferentes materias, tales como música, cultura, tradiciones, deportes y actualidad para obtener un premio en metálico.

Concretamente, las pruebas se celebraron en la planta baja del recinto, donde varios vecinos de la comarca de Ferrolterra acudieron a probar suerte en este formato televisivo, cuya dinámica se basa en la eliminación de concursantes hasta llegar a la fase final, en la que el último jugador tiene que responder cinco preguntas en 60 segundos para hacerse con el bote.

Desde el programa de la TVG recuerdan que continúan con los cástings en otros puntos de la comunidad autónoma para contar con suficientes participantes de cara a la próxima temporada. Según los responsables del espacio, las siguientes pruebas se llevarán a cabo este jueves en la ciudad de A Coruña, mientras que el viernes se realizarán en Vilagarcía de Arousa, en horario de 11:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:00.