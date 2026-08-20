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Narón

El PP de Narón solicita que se reparen cuanto antes dos de las marquesinas ubicadas en Xuvia

Una de ellas tiene los paneles laterales deteriorados, mientras que a otra le faltan los traseros

Redacción Ferrol
20/08/2026 19:59
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Una de las marquesinas carece de dos paneles traseros
Cedida
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El PP naronés ha criticado el estado en el que se encuentran las marquesinas de dos paradas de bus, ambas ubicadas en la carretera de Castilla, concretamente en la plaza Irmáns Freire, en el barrio de Xuvia.

Según la formación liderada por Germán Castrillón, una de ellas tiene los paneles laterales deteriorados, puesto que uno tiene sus cristales estallados y otro directamente está roto. Además, a la segunda le faltan los traseros.

Asimismo, desde el partido exigen que se reparen “antes da chegada do mal tempo” para los usuarios del autobús “poidan resgardarse da choiva en condicións adecuadas”.

Aparte de esto, los populares denunciaron el pasado lunes el depósito ilegal de enseres y basura en las inmediaciones del polígono industrial de As Lagoas, en O Feal.

“Narón non pode converterse nun vertedoiro”, afirmaron los de Castrillón, además de añadir que tanto allí como en otros puntos del municipio, aparecen abandonados muebles, uralitas, plaquetas, hierros y “todo tipo de residuos”, incluso en zonas forestales.

Debido a esto, la formación ha exigido “actuar de inmediato” y proceder a la retirada de estos elementos, así como a la aplicación de “serias medidas” para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

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