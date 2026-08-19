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Suceso

Un conductor herido en un choque contra un camión en Narón

El accidente se registró en torno a las 11.20 horas a la altura del punto kilométrico 34 de la autopista AP-9

J. Guzmán
J. Guzmán
19/08/2026 13:01
A su llegada al punto, los bomberos comprobaron que el accidente había sido menos aparatoso de lo que se creía
En un principio se creía que ninguno de los implicados había resultado herido
E.C.
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Los servicios sanitarios de urgencia tuvieron que desplazarse en la mañana de este miércoles al término municipal de Narón para asistir a un conductor herido en un accidente de tráfico. Según relató el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el suceso se registró en torno a las 11.20 horas a la altura del punto kilométrico 34 de la autopista AP-9, a su paso por el barrio naronés de Freixeiro.

El siniestro, detalló la central autonómica, fue un choque por alcance entre un turismo y un camión por circunstancias que no se han detallado. En cualquier caso, el particular que alertó de la colisión señaló en un principio que creía que no había sido muy grave y que no había heridos. 

Así, hasta el lugar se trasladó en un principio la Policía Local, si bien al llegar al punto, los efectivos municipales solicitaron también la presencia de una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 para el conductor del coche, así como del Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento (Speis) de Narón para limpiar la calzada. Por el momento se desconoce si fue necesario trasladar al herido al centro hospitalario de referencia.

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