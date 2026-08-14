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Narón

El Jazz de Ría trae este viernes al escenario del Pazo da Cultura de Narón lo mejor de Miles Davis

El jueves los actos del ciclo musical se celebraron en Valdoviño

Redacción Ferrol
14/08/2026 04:30
Jazz de Ría en Valdoviño
Jazz de Ría en Valdoviño
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Algunos de los músicos gallegos más destacados del jazz y las músicas improvisadas se juntan este viernes, a las 21.30 horas, en el Pazo da Cultura de Narón en el ensemble ‘100 x Miles’, dentro del programa Jazz de Ría, para celebrar el centenario del nacimiento de Miles Davis. El repertorio se basa principalmente en el concierto que ofreció en 1960 con su quinteto en el Olympia de París, su última colaboración con el saxofonista John Coltrane.

El jueves fue el turno de la ruta a pie desde Pantín a O Baleo, con la intervención musical de Marina Vigo, Luis Bolón y Sandra Pérez en el Castro do Rodo; y de la actuación nocturna de Alejandro y María Laura en la playa valdoviñesa.

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