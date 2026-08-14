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Jazz de Ría

El Jazz de Ría alcanza este sábado su cita más internacional en Freixeiro

Despúes de recordar en el Pazo a Miles Davis, el evento se queda en Narón con directos al aire libre y otras propuestas

Redacción Ferrol
14/08/2026 23:27
Jazz de Ría. Concierto centenario de Miles Davis
En el concierto de ayer se recuperaron temas esenciales del homenajeado como ‘So what’ o ‘Round Midnight’
EMILIO CORTIZAS
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La voz palestino-irlandesa de Sara Dowling, acompañada del piano del estadounidense Michael Kanan, además del contrabajo de Dario Di Lecce y la batería de Guillem Arnedo, serán los encargados de inaugurar este sábado 15 por la tarde, a las 19.00 horas, el Jazz de Ría en el parque del río Freixeiro, donde se dará continuidad al encuentro más internacional del festival. Tras haber estrenado este viernes la sede naronesa de esta décima edición en el Pazo da Cultura, el evento permanece en este municipio, en el que además se ofrece el mayor número de propuestas, incluyendo dos citas por la mañana en el monasterio de San Martiño de Xuvia, en O Couto.

El gran escenario de Narón acogió, como siempre, con entrada gratuita, el concierto tributo del Ensemble 100XMILES, una formación integrada por cinco prestigiosos músicos gallegos: Ricardo Formoso (trompeta), Pablo Añón (saxo), Iago Mourinho (piano), Pablo Sanmamed (contrabajo) y Miguel Fernández (batería). Los instrumentistas se unieron para sumarse a la celebración mundial del centenario de Miles Davis, una leyenda que cambiaría la historia del jazz, por lo que para el festival de la Costa Ártabra no podía pasar desapercibido y, de hecho, encuentra en el homenaje la temática que vertebra su décima edición y la excusa para contar una historia que vincula al mítico trompetista con Galicia.

Día completo

Este sábado 15, penúltimo día de Jazz de Ría, el evento arrancará en el monasterio de O Couto, a las 11.00 horas, con una visita guiada que ya tiene las plazas agotadas. No obstante, se llama al público a las 12.30 horas en este mismo espacio, donde intervendrá el actor, director y narrador oral Quico Cadaval, que precisamente tomará la palabra con ‘O eco do chifre’, una propuesta ideada alrededor de esa historia curiosa de cómo el silbido de un afilador ourensano terminó formando parte de la obra de uno de los músicos más influyentes del siglo XX, como fue Miles Davis.

Una vez en Freixeiro, y después de la apertura de Sara Dowling meets Michael Kanan Trio, se desarrollarán otros dos conciertos que dan cuenta de formas muy distintas de entender el jazz. El primero será el de Albert Cirera & Tres Tambors, a partir de las 20.30, un grupo liderado por el saxofonista y compositor catalán, que completan Roger Mas (piano), Marko Lohikari (contrabajo) y Òscar Domènech (batería).

Para terminar, antes de la clausura en Neda a cargo del argentino Manu Sija, en el parque naronés despedirá la jornada Yosvanny Terry Quartet. Esta actuación, que tendrá lugar a las 22.00, está encabezada por una de las figuras más destacadas de esta edición. El reconocido saxofonista de Camagüey, afincado en Nueva York, vendrá junto a Miguel ‘Wiwi’ García (piano), Gastón Joya (contrabajo) y Rodrigo Ballesteros (batería).

O encontro caracterízase por ofrecer actividades distintas aos concertos, como este roteiro ‘Balcóns ao Atlántico’, guiado por Xurxo Souto, que seguíu o fío do ano pasado: as orquestras da comarca

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