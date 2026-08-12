ADOS visita Narón por su nueva campaña

La unidad móvil estará junto al centro de salud hasta el viernes Emilio Cortizas

Tras su paso por la parroquia de Sedes durante pasado martes, la unidad móvil de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos permanecerá estacionada hasta el viernes junto al centro de salud del municipio. Este jueves atenderá a los donantes tanto de 9.30 a 14.30 como de 15.30 a 21.00 horas, mientras que el viernes sólo estará abierta de 15.30 a 21.00.