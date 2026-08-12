Narón
ADOS visita Narón por su nueva campaña
La unidad móvil de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos atenderá este jueves a los donantes de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas, mientras que el viernes estará abierta de 15.30 a 21.00
Tras su paso por la parroquia de Sedes durante pasado martes, la unidad móvil de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos permanecerá estacionada hasta el viernes junto al centro de salud del municipio. Este jueves atenderá a los donantes tanto de 9.30 a 14.30 como de 15.30 a 21.00 horas, mientras que el viernes sólo estará abierta de 15.30 a 21.00.