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Narón

ADOS visita Narón por su nueva campaña

La unidad móvil de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos atenderá este jueves a los donantes de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00 horas, mientras que el viernes estará abierta de 15.30 a 21.00

Redacción Ferrol
12/08/2026 19:53
Autobús donación de sangre en Narón
La unidad móvil estará junto al centro de salud hasta el viernes
Emilio Cortizas
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Tras su paso por la parroquia de Sedes durante pasado martes, la unidad móvil de la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos permanecerá estacionada hasta el viernes junto al centro de salud del municipio. Este jueves atenderá a los donantes tanto de 9.30 a 14.30 como de 15.30 a 21.00 horas, mientras que el viernes sólo estará abierta de 15.30 a 21.00.

Donante de sangre

ADOS permanecerá en la localidad naronesa entre este miércoles y el viernes para conseguir nuevos donantes

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