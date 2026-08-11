El Jazz de Ría sigue tras el eclipse con la ruta Balcóns ao Atlántico y el concierto por el centenario de Miles Davis

El recorrido Balcóns ao Atlántico incluye dos conciertos, en el castro do Rodo y la playa do Baleo Emilio Cortizas

Después de la inauguración de este miércoles 12 en San Antón de Corveiro, coincidiendo con el eclipse, el festival de entrada gratuita Jazz de Ría continuará en Valdoviño, con la ruta Balcóns ao Atlántico. El Pazo da Cultura de Narón será el siguiente escenario, donde se estrenará un proyecto singular creado específicamente para conmemorar el centenario de Miles Davis, aunque no será el único en el municipio, ya que la acción también volverá al parque del río Freixeiro y al monasterio de O Couto, además de a la rivera de San Nicolás, en Neda.

Las sonoridades del jazz unidas al carácter y técnica del hip hop darán inicio a esta décima edición, de la mano de DjMil, que continuará con Xabier Díaz en cuarteto en el mismo escenario de Cedeira, con la oferta de servicio de autobús y gafas de protección.

Este jueves 13 en Valdoviño, el recorrido conducirá a los participantes hasta el castro do Rodo, donde Marina Vigo, Luís Bolón y Sandra Pérez presentarán un repertorio construido en base a las músicas recogidas por Alan Lomax en Galicia, entre las que se encontrará la melodía del afilador que acabaría cayendo en manos de Miles Davis, en este caso reinterpretada mediante gaita, zanfoña y marimba. A continuación, la ruta continuará en la playa de O Baleo, donde actuará el dúo de los peruanos Alejandro y María Laura, cuyo último trabajo fue nominado a los Latin Grammy.

Narón

Ricardo Formoso, a la trompeta; Pablo Añón, al saxo; Iago Mourinho, al piano; Pablo Sanmamed, al contrabajo, y Miguel Fernández, a la batería, integran Ensemble 100xMILES, la formación que llevará al pazo este concierto que repasa la obra de Davis, a quien se dedica este décimo Jazz de Ría.

El sábado se volverá a recordar la dimensión cultural más allá de la música de este festival. Quico Cadaval presentará en el cenobio de San Martiño de Xuvia ‘O eco do chifre’, un espectáculo que continúa esa historia que une al homenajeado con Galicia.

Para despedir la sede naronesa, en el parque del río Freixeiro se sucederán los conciertos de la cantante palestino-irlandesa Sara Dowling con el trío del estadounidense Michael Kanan, Albert Cirera & Tres Tambors y la formación del saxofonista cubano Yosvany Terry Quartet.

San Nicolás

El multiinstrumentista, compositor e improvisador argentino Manu Sija despedirá el festival con su “live looping” con mezcla de instrumentos como el violín, bajo o bandoneón.