Caravanas y furgonetas destino a su próxima parada después de otro Gulliver Fest en Pedroso

Las distintas actividades tuvieron gran aceptación Daniel Alexandre

El área recreativa del molino de Pedroso recupera su estado habitual después de haber despedido este domingo 9 la sexta edición del Gulliver Fest, el festival dedicado a la cultura viajera que atrae particularmente a “caravanistas” y amantes de la vida campista. Las personas que deseen recuperar en línea el dinero ingresado en su pulsera “cashless” podrán solicitar la devolución a partir de este lunes 10, a las 10.00 horas, y el plazo permanecerá abierto hasta el viernes 14 a las 23.59.

Con yoga amanecieron el domingo los más madrugadores del Gulliver Fest, igual que pudieron hacer el viernes y sábado, uno de esos atractivos que permanecen inalterables en el programa del evento desde el principio. Lo mismo ocurre con otras propuestas que ya forman parte de la familia viajera del festival, como la discoteca móvil vintage La Duendeneta, que se ocupó de ambientar los cierres de las cuatro jornadas de este año. También desde la provincia de Pontevedra se desplazó Atípico Circo, aportando su especialidad a la oferta de artes escénicas, en la que ayer también fue protagonista el Teatro Sobre Ruedas al que subieron Jean Philippe Kikolas, Antón Coucheiro y Raquel Veganzones.

La fiesta promueve la cultura viajera Daniel Alexandre

Por el lado musical, Hafa Afrosweet y Balkan Bomba actuaron en el escenario principal en la jornada de despedida de una edición más, llena de talleres, charlas multitudinarias como la de Rosa María Calaf y otros grandes éxitos como la carrera de orientación.

Devoluciones

Con la apertura del plazo, este lunes 10, se habilitará un enlace en la web oficial para introducir el código que figura en la pulsera.