ADOS permanecerá en la localidad naronesa entre este miércoles y el viernes para conseguir nuevos donantes

La unidad móvil estará en el municipio hasta el próximo viernes EMILIO CORTIZAS

El Ayuntamiento de Narón continúa su colaboración en la campaña ‘Un alento de vida’, impulsada por la Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS) y desarrollada entre el 15 de junio y el 31 de agosto para captar nuevos voluntarios durante los meses de verano.

Según el propio Consistorio, el objetivo es “sensibilizar á veciñanza sobre a importancia deste xesto solidario” en un período en el que resulta más difícil “cubrir as necesidades dos hospitais galegos”, pues necesitan más de 400 donaciones al día para “atender a súa actividade asistencial”.

En consecuencia, ADOS enviará una de sus unidades móviles al municipio, donde que llegará este miércoles. Concretamente, el vehículo permanecerá estacionado enfrente de la asociación de vecinos Rosa dos Ventos (Sedes), de 9.45 a 12.00 horas.

Sin embargo, esta no será la única parada que va a hacer el autobús. Al día siguiente, atenderá a los donantes junto al centro de salud de la localidad, de 9.30 a 14.30 y de 15.30 a 21.00. Además, el viernes seguirá en la misma zona, pero sólamente estará abierto de 15.30 a 21.00 horas.

Por su parte, el Concello informa de que puede colaborar cualquier adulto hasta los 70 años de edad, con más de 50 kilos y sin antecedentes de enfermedades que se puedan transmitir por la sangre, como es el caso de la sífilis, el VIH y las hepatitis B y C. Además, asegura que el proceso, de entre cinco y siete minutos de duración, es “completamente seguro e non debilita o organismo do doador”.

Desde ADOS recuerdan que cada donante puede llegar a salvar más de una vida pues la extracción de los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas permite emplear los componentes en operaciones, así como en tratamientos para hacer frente a enfermedades oncológicas o a quemaduras de carácter grave.

Recomendaciones y pasos

La Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos aconseja a los voluntarios que desayunen y, en caso de acudir por la tarde, que dejen pasar al menos dos horas entre la comida y la donación. Antes de esta, el personal de la unidad móvil realizará una entrevista y un examen médico básico para asegurar la salud tanto del interesado en ceder su sangre como la del futuro receptor.

Por último, ADOS invita a los vecinos y vecinas de Narón a participar en esta campaña solidaria que ayuda a salvar vidas. Para más información, pueden consultar la página web de la agencia o llamar al teléfono 900 100 828.