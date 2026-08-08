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Narón

Una multitud acudió al concierto que ofrecieron Fórmula V y la Orquesta Mondragón en Xuvia

El evento, enmarcado en los Concertos do Xacobeo, tuvo lugar el pasado viernes en el paseo marítimo

Redacción Ferrol
08/08/2026 20:15
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El cartel y el buen tiempo hicieron que el evento fuese un éxito
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Centenares de personas se reunieron el pasado viernes, alrededor de las 21.30 horas, en el paseo marítimo de Xuvia (Narón) con motivo de O Gran Guateque, un evento enmarcado en la programación de los Concertos do Xacobeo que tuvo como artistas invitados a dos bandas legendarias del pop y el rock español: Fórmula V y la Orquesta Mondragón.

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Los madrileños, liderados por Paco Pastor, animaron el ambiente con algunos de sus grandes éxitos, entre los que se encuentran ‘Eva María’, ‘Vacaciones de Verano’ o ‘Cuéntame’.

Por su parte, el grupo de Javier Gurrachaga hizo bailar y cantar a los asistentes al ritmo de himnos de los años 70 y 80 como ‘Viaje con nosotros’, ‘Ponte la peluca’, ‘Lola Lola’ o ‘Corazón de neón’.

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