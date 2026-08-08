Una multitud acudió al concierto que ofrecieron Fórmula V y la Orquesta Mondragón en Xuvia

El cartel y el buen tiempo hicieron que el evento fuese un éxito Cedida

Centenares de personas se reunieron el pasado viernes, alrededor de las 21.30 horas, en el paseo marítimo de Xuvia (Narón) con motivo de O Gran Guateque, un evento enmarcado en la programación de los Concertos do Xacobeo que tuvo como artistas invitados a dos bandas legendarias del pop y el rock español: Fórmula V y la Orquesta Mondragón.

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Los madrileños, liderados por Paco Pastor, animaron el ambiente con algunos de sus grandes éxitos, entre los que se encuentran ‘Eva María’, ‘Vacaciones de Verano’ o ‘Cuéntame’.

Por su parte, el grupo de Javier Gurrachaga hizo bailar y cantar a los asistentes al ritmo de himnos de los años 70 y 80 como ‘Viaje con nosotros’, ‘Ponte la peluca’, ‘Lola Lola’ o ‘Corazón de neón’.