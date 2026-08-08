ADOS regresa este lunes a Narón para ayudar a seguir salvando vidas

Imagen de una donación de sangre Jorge Meis

La Axencia de Doazon de Órganos e Sangue continuará este lunes su campaña para captar nuevos voluntarios en el municipio. Una de sus unidades móviles permanecerá de 9.30 a 14.30 horas en la carretera de Castilla, a la altura del Xulgado de Paz. Los interesados deberán acudir con su tarjeta de donante o su DNI e informar sobre si están tomando alguna medicación.