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Narón

ADOS regresa este lunes a Narón para ayudar a seguir salvando vidas

La unidad móvil permanecerá estacionada en la carretera de Castilla, a la altura del Xulgado de Paz, de 9.30 a 14.30 horas

Redacción Ferrol
08/08/2026 19:22
unidad de ADOS donación donantes sangre
Imagen de una donación de sangre
Jorge Meis
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La Axencia de Doazon de Órganos e Sangue continuará este lunes su campaña para captar nuevos voluntarios en el municipio. Una de sus unidades móviles permanecerá de 9.30 a 14.30 horas en la carretera de Castilla, a la altura del Xulgado de Paz. Los interesados deberán acudir con su tarjeta de donante o su DNI e informar sobre si están tomando alguna medicación.

Foto de familia del conselleiro con el alcalde de Ferrol y la directora de ADOS

Sanidade destinará más de medio millón de euros a la renovación de la unidad móvil de donación de sangre de Ferrolterra

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