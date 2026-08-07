Narón renueva el pavimento del circuito de radiocontrol y karts en Río do Pozo

La alcaldesa y el concejal de Deportes visitaron las instalaciones Cedida

El Concello naronés continúa sus proyectos en materia urbanística. En esta ocasión, ha confirmado el inicio de los trabajos para repavimentar el circuito de radiocontrol y karts ubicado en el polígono industrial Río do Pozo e inaugurado en 2009.

En concreto, las obras cuentan con un presupuesto de 32.997,68 euros e incluirán la renovación de todo el firme y la retirada de la moqueta de césped de las islas centrales, así como la demolición de los bordillos remontables interiores. Por otro lado, el plan también contempla que se rediseñe el trazado de la pista y se limpie toda la superficie, de 2.548 metros cuadrados.

Respecto al plazo de ejecución, el Ayuntamiento señaló que será de dos meses. Por lo tanto, la previsión es que las obras finalicen antes del próximo mes de noviembre.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, y el concejal de Deportes, Ibán Santalla, visitaron este viernes el circuito para comprobar la puesta en marcha de las intervenciones. Según el edil, la inversión para mejorar este espacio “responde ao compromiso do goberno local coa mellora continua das instalacións deportivas municipais” y afirmó que el circuito del polígono industrial “merece esta posta ao día para seguir prestando servizo en condicións óptimas”.

Desde el Consistorio creen que la actuación permitirá poner a punto el área y recordaron que se trata de un proyecto impulsado hace casi dos décadas para atender la demanda tanto de los clubs como de los aficionados al mundo del motor. Aparte de su uso para karting y radiocontrol, señalaron que el recinto también acoge diferentes sesiones de educación vial que imparte la propia Policía Local.