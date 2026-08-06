Javier Gurruchaga: “Ahora es muy díficil sacar discos; el negocio va por otro lado”

Gurruchaga y sus compañeros prometen ofrecer un buen espectáculo Cedida

El paseo de Xuvia se convertirá este viernes, a las 21.30 horas, en el escenario de dos bandas legendarias: Fórmula V y la Orquesta Mondragón, que celebra cinco décadas de historia. Para conocer mejor el espectáculo que va a ofrecer en la localidad naronesa y sus impresiones sobre el panorama musical actual, hablamos con su líder y cantante, Javier Gurruchaga.

Su banda se fundó en 1976. ¿Qué le anima a seguir actuando después de tanto tiempo?

El motivo que me empuja a continuar es el mismo que cuando empecé: subirme a un escenario, entretener, cantar y obtener una respuesta positiva del público. Eso es una fuente interminable de proyectos y de ganas de seguir, ya sean 50 años o más, hasta que el cuerpo aguante.

En cuanto a sus comienzos, ¿hay algo que añore de esa época?

Quizás tener menos años, pero me encuentro bien de salud y con muchas ganas. Y bueno, añorar forma parte de la carretera; tampoco en plan melancólico, para nada. Siempre ha habido que lucharlo, que empeñarse fuerte en ello, y ahora hay que estar al pie del cañón, sin bajar la guardia.

Desde sus inicios han destacado por ser rompedores y fusionar diferentes tipos de espectáculos. ¿Diría que los artistas de hoy en día son menos atrevidos que los de su generación?

Yo creo que hay gente atrevida en todas las épocas, así como más veloz, conservadora... Considero que hay de todo, no veo ninguna diferencia. Siempre ha habido cosas que te gustan más o menos, pero sigue habiendo transgresión en el arte.

¿Hay algún grupo actual que le guste mucho?

No, últimamente no hay muchas cosas que me hayan llamado la atención. Hay gente interesante, otra más previsible, aburrida... Hay muchos momentos, pero quizás me acuerde más de los años 70 y 80. Esas décadas fueron, desde mi punto de vista, más llamativas.

Mi primer trabajo fue de botones en un banco; fueron cinco años bastante terroríficos, pero ya con 19 estaba en la orquesta" Javier Gurruchaga

¿Le hubiese gustado haber podido componer algún tema de ese periodo?

Puede que alguna de los Beatles, los Rolling Stones, David Bowie, Frank Sinatra, Elvis Presley... Ha habido muchos artistas envidiables, que te hacen pensar “ojalá yo hubiera hecho esta canción, qué buena es”.

¿Cómo ve la industria musical en estos momentos?

Está muy empeorada, ahora es muy difícil sacar discos; el negocio va por otros lados. Se reivindica más el show en directo, que está bien, pero ahora mismo está un poco atolondrada.

¿Tuvo algún empleo antes de ganarse la vida bajo los focos?

Mi primer trabajo fue de botones en un banco; fueron cinco años bastante terroríficos, pero ya con 19 estaba en la orquesta y, gracias a Dios, me pude dedicar a esta fantástica profesión.

¿Qué habría hecho si hubiese tenido que dedicarse a otra cosa?

Desde chaval he tenido vocación de comunicar; siempre me han gustado la literatura, la lengua, la radio y contar historias.

¿Qué puede esperar el público de la actuación del viernes?

Lo daremos todo con canciones que traerán momentos bonitos de nuestro pasado, vida e historia haciendo homenajes a la paz y la imaginación.