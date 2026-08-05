El BNG naronés pide que las instalaciones de la biblioteca de O Alto tengan luz natural

Los nacionalistas creen que el edificio no dispone de luz solar suficiente AEIG

El BNG de Narón continúa sus críticas al gobierno local en materia de urbanismo y proyectos municipales. En esta ocasión, ha denunciado la situación en la que se encuentra actualmente el barrio de O Alto.

Según la formación, es necesario que el Consistorio actúe lo antes posible para mejorar el estado en el que se encuentran diferentes áreas. En un recorrido para conocer mejor los aspectos que se podrían mejorar en la zona, publicado recientemente en sus redes sociales, una vecina criticó especialmente la biblioteca municipal. “O edificio, a pesar de ser moderno, realmente ningúen pensou en poñer algunha xanela”, asegurando que quienes acuden al recinto “teñen que utilizar luz artificial” por el diseño arquitectónico del complejo.

El líder de los nacionalistas Geno Carballeira aseguró estar de acuerdo y añadió que la zona de lectura destinada a los niños “está nun soto”, algo que impide la entrada de luz solar. Debido a esto, consideró que no es un espacio “nada axeitado”.

Sin embargo, no han sido las únicas quejas relacionadas con las infraestructuras del barrio. En la Rúa Bergantiños, la vecina que acompañó a Carballeira señaló que, pese a encontarse en un sector céntrico, hace años “que non se arranxou” y actualmente cuenta con un exceso de maleza. Además, indicó que es mucha la gente que “atalla por ela para ir ao centro de saúde”, cuando la calle no dispone de aparcamientos “nin beirarrúas para baixar”. A su parecer, esto provoca que, en ocasiones, los coches rocen “nas silveiras” y que corran “perigo” todos los viandantes del área.

Sin embargo, el candidato a la Alcaldía por el Bloque considera curioso que “un dos barrios máis modernos” de la localidad no disponga de “zonas verdes”.

Respecto a las filtraciones detectadas en su momento en la plaza de Galicia, consideró que fueron causa de la “falta de planificación, mantenemento e de xestión” del Concello naronés, al que considera responsable de que sean varios los puntos de O Alto “sen vida ningunha polas rúas”. Más allá de esto, aseguró que, a escasos 100 metros del edificio consistorial, existen “vivendas aos que non chega a conexión de fibra óptica”.

En consecuencia, la formación solicita al gobierno municipal que actúe lo antes posible en la zona para mejorar el estado del callejero.