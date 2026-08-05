Ángel Sánchez (coordinador del Gulliver Fest) : “Viajar es compartir experiencias y descubrir nuevas culturas”

Sánchez espera que los asistentes disfruten del festival Cedida

El Gulliver Fest es uno de los eventos más esperados del verano no sólo en el municipio de Narón, sino también en toda la comarca de Ferrolterra. Tras su primera edición, celebrada en 2019, el evento cumplirá mañana seis años. Para celebrarlo, contará con diferentes charlas, actividades infantiles, talleres, música y teatro, entre otras propuestas.

Con el objetivo de conocer mejor tanto los primeros años como el presente de esta cita cultural, hablamos con uno de sus coordinadores y miembro de la Asociación FurgoGalicia, Ángel Sánchez.

Tal y como refleja su nombre, el festival se caracteriza por su espíritu viajero. ¿Qué significa para ustedes el visitar otros lugares?

Viajar significa compartir experiencias y descubrir nuevas culturas, idiomas, gastronomía... Y bueno, eso es enriquecedor en todos los sentidos. Eso, unido a la idea de crear un evento de gente que se desplaza y que tiene proyectos de viaje, nos dio la idea de hacer un evento que sirviese como punto de encuentro, donde los asistentes pudiesen conocer en primera persona las experiencias de otros viajeros.

¿Cómo ha evolucionado el festival durante estos años?

Recuerdo que en las primeras ediciones las charlas viajeras tenían menos peso, pero durante todos estos años fuimos aumentándolo. También sabemos que el festival funciona muy bien para todos los públicos y lo que intentamos desde el primer año es llevar a cabo una serie de actividades y que estas las pueda disfrutar toda la familia: padres e hijos. Y eso es algo que justamente en esta sociedad de pantallas es difícil de ver y en el festival cualquier persona que venga se dará cuenta de que las pantallas siempre pasan a un segundo plano.

La periodista Rosa María Calaf y el escritor Pablo Strubell, en el Gulliver Fest de Narón Más información

¿Cuál ha sido el mayor reto para sacar adelante este proyecto?

Como en todos los festivales, hace falta mucha gente que se implique para poder llevarlo a cabo, pero para nosotros el principal desafío de todos los años siempre es el mismo, y es que la gente que venga lo viva, lo disfrute y se sienta una parte de él; que cualquier persona que acuda tenga la sensación de que es partícipe del evento.

Si pudiesen desentenderse del presupuesto, ¿les gustaría añadir algo a la programación?

La verdad es que intentamos traer alguna novedad, en cada edición, pero quizás el Gulliver Fest no debe crecer más. Puede que, si no hubiese límite presupuestario, lo ideal sería aumentar la calidad, cuidar mejor los pequeños detalles, que a veces pasan desapercibidos, y así mejorar la experiencia de la gente que viene a disfrutar.

¿Hay alguna anécdota que recuerden con cariño o sorpresa?

Pues precisamente el año pasado, por ejemplo, teníamos programado un coloquio viajero y, por diversos motivos, esa persona no pudo asistir. Avisamos a través de las redes sociales y, curiosamente, había un chico que estaba dando la vuelta a la península caminando solo, sin ningún tipo de ayuda. Y justo cuando lo publicamos, esa persona estaba en Cedeira y nos escribió para preguntarnos si podía venir al festival y, como coincidió exactamente en el horario destinado a la otra ponencia cancelada, vino para aquí y dio su charla. En esta explicó por qué estaba recorriendo casi todo el país y todo lo que se fue encontrando por el camino.