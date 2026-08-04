Las parroquias de Pedroso y O Val protagonizan las fiestas de esta semana en Narón

Imagen de Los Satélites en directo Cedida

Los vecinos y vecinas de Narón continúan disfrutando de la programación veraniega, que esta semana contará con la celebración de fiestas patronales en dos zonas distintas, donde se organizarán diferentes tipos de propuestas culturales y de ocio.

Las primeras serán las de San Salvador, en Pedroso. Concretamente, comenzarán este jueves a las nueve de la mañana con un recorrido en el que participarán varios gaiteiros para animar la jornada. Además de la música, se procederá al lanzamiento de diversos fuegos artificiales y bombas de palenque. Más adelante, llegará el turno de la sesión vermú, que este año estará amenizada por el grupo Jaque.

Sin embargo, no será la única actuación del día, puesto que la gran verbena llegará por la noche con la orquesta Panamá Band, que incitará al baile con ritmos pegadizos y bailables.

Ya el viernes, la pirotecnia volverá a surcar los cielos de la parroquia naronesa para, a continuación, invitar al escenario a la agrupación Principal, que tras la puesta de sol volverá a actuar para despedir la cita, a la que se unirá Ráfaga.

Ese mismo día, en O Val, tendrán lugar las fiestas de la Virxe das Neves. En concreto, el programa dará comienzo a las doce y media con la celebración de la tradicional misa solemne. Por otro lado, unas horas más tarde, el grupo Atenas acudirá para interpretar un repertorio variado con el objetivo de calentar motores.

No obstante, la agrupación volverá a repetir directo al anochecer en un concierto que también contará con Los Satélites. En cambio, el sábado se retomarán los actos litúrgicos a las 12.30 horas. Tras estos, la sesión vermú regresará con el grupo Ritmo para el disfrute de los presentes, quienes tras la cena podrán despedir los festejos con dicha formación y la orquesta New York.

Semanas frenéticas

Estas citas se unen a un largo listado de eventos para amenizar el verano en el municipio. Ejemplo de ello es la décimosexta edición del Oenach Atlántico, que tuvo lugar el pasado fin de semana en Sedes y albergó propuestas gastronómicas, teatrales y musicales para recrear la vida de los habitantes castreños.