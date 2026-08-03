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Narón

Someten a información pública la revisión de la autorización ambiental de Megasa

Dentro del plazo, se pueden presentar  alegaciones, sugerencias u observaciones que se estimen convenientes

Redacción Ferrol
03/08/2026 19:42
Planta de Megasa, situada en Xuvia, Narón
Archivo
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La Dirección Xeral de Calidade Ambiental, de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, ha informado, a través del Diario Oficial de Galicia, de que se somete a información pública la documentación para la revisión de la autorización ambiental integrada de la planta siderúrgica de Megasa, radicada en Narón.

La documentación estará a disposición de las personas interesadas en las dependencias de la Dirección Xeral para que cualquiera pueda consultarla o formular, dentro del plazo, las alegaciones, sugerencias u observaciones que estime convenientes.

La empresa de fabricación de productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones realiza en su planta de Xuvia-Narón la fundición y colado de chatarra, así como la laminación del semiproducto resultante para la producción de barras de acero corrugado y rollo.

Los circuitos de agua residual de la planta son aguas pluviales procedentes de la instalación y de las zonas de aparcamiento y oficinas –la primera se conduce a un tanque decantador y son redirigidas al circuito de refrigeración y las segundas se depuran en una arqueta separadora de sólidos, grasas y aceites y, posteriormente, ambas se vierten al dominio público marítimo terrestre.

Las aguas residuales fecales disponen de una planta de depuración biológica aerobia de aireación prolongada con decantación y recirculación de lodos activos. El efluente se vierte con las aguas pluviales.

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