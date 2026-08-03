Paco Pastor (Fórmula V): “Es habitual que nos vengan a ver hasta tres generaciones”
El grupo, uno de los más importantes de la España de los 70, actuará el próximo viernes 7 de agosto en Xuvia, donde reunirá a fans de la comarca al son de himnos como ‘Eva María’ o ‘Cuéntame’
Uno de los recursos que más ayudan a ilustrar las épocas históricas es la música. Con ella, millones de personas son capaces de viajar atrás en el tiempo para rememorar su juventud o, en su defecto, descubrir canciones que fueron capaces de marcar un antes y un después.
En el caso de la España de los 60 y 70, fueron varias las agrupaciones que destacaron; un ejemplo es Fórmula V. El grupo madrileño, fundado en 1968, actuará el próximo viernes en el paseo de Xuvia, donde tocará himnos que marcaron a más de una generación. Para indagar en la historia de la banda, hablamos con su líder, Paco Pastor.
Con tantas décadas de trabajos y conciertos a sus espaldas, ¿cómo está afrontando esta etapa? ¿Nota algún cambio?
Pues te diría que con muchísima más ilusión, conciencia y responsabilidad porque ahora lógicamente somos más conscientes de lo que hacemos, de cómo la gente reacciona, de que tenemos, digamos, la obligación de hacer que la gente lo pase extraordinariamente bien, que se divierta y recuerde, en muchos casos, un montón de cosas. La diferencia con respecto a nuestros inicios es que en aquel entonces éramos unos críos, viajábamos un poco como maletas y no teníamos la conciencia de lo que realmente estábamos haciendo en ese momento.
Ha pasado mucho tiempo, pero actualmente hay éxitos de Fórmula V que todavía suenan y siguen haciendo tanto cantar como bailar a la gente. ¿Sienten que nunca han perdido el cariño y el favor de sus fans?
Claro, es sorprendente. Nuestro público más numeroso ya es adulto. Sin embargo, es bastante habitual que nos vengan a ver hasta tres generaciones: abuelos, hijos y nietos. Lo bueno de esas canciones, como ‘Eva María’, ‘Cuéntame’, ‘Vacaciones de Verano’, ‘La Fiesta de Blas’ o ‘Tengo tu Amor’ es que nuestros temas han ido trascendiendo de generación en generación. Yo creo que no hay una orquesta que en las fiestas no incluya como mínimo dos o tres canciones de nuestro repertorio. Muchas veces somos nosotros los más sorprendidos al ver cómo alguna gente, que no había nacido ni estaba en la intención de sus padres cuando empezamos, están ahí en primera fila, cantando como locos.
Después de cosechar tanto éxito, ¿qué es lo que les motiva a continuar actuando en sitios más pequeños que aquellos grandes escenarios en los que tocaban cuando empezaron?
Bueno, en aquella época se tocaba en sitios bastante más pequeños y con equipos mucho más reducidos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de finales de los años 60 y principios de los 70. Por lo tanto, la motivación es, sobre todo y casi bajo un punto de vista egoísta, el hecho de disfrutar. En definitiva, para mí cada actuación es un goce absoluto porque presenciamos lo que te comentaba antes, la felicidad que estamos generando, lo bien que se lo pasa la gente...Y eso para mí es lo más bonito que hay. Creo que una de las misiones que tiene el ser humano en su vida es ser feliz y hacer felices a los demás. Y con nuestras canciones está claro que lo conseguimos.
En comparación con la primera época, comenta que ahora son mucho más conscientes de lo que hacen, del éxito y la repercusión que tienen. Si pudieran dar marcha atrás, ¿habría alguna cosa que hubieran cambiado?
No, pienso que no cambiaría absolutamente nada del pasado. Es más, creo que el hecho de separarnos en pleno éxito nos ha permitido volver con el recuerdo prácticamente intacto de nuestras canciones en todas aquellas personas que, en su momento, las vivieron. Es decir, nos fuimos antes de que nos echaran. Siempre es muy importante marcharse quince minutos antes de que te larguen; me parece que eso hace que la gente esté con ganas porque ni el grupo ni nuestros temas se quemaron.
De todas las novedades que se han incorporado en la industria musical durante las últimas décadas, ¿hay alguna que le haya sorprendido especialmente?
Bueno, hay varios tipos. Si hablamos de puesta en escena, desde luego los medios técnicos han avanzado de una manera brutal y claro, ahora los shows son una gozada de pantallas, luces, sonido...No tiene nada que ver a cómo eran antes los espectáculos. Muchas veces me preguntaba “¿pero cómo nos podían oír?” porque era imposible. Y eso en cuanto a lo que son las actuaciones en directo. Por otro lado, lo que viene siendo la industria discográfica, evidentemente ha cambiado un montón. La tecnología de internet, Spotify y YouTube ha socializado más la música; hoy ya no dependes tanto de una compañía discográfica, sino que de repente hay bastante gente que a través de internet consigue un montón de audiencia y popularidad. Me parece que eso está muy bien, es una democratización de la música. Por otra parte, creo que ahora es más complicado destacar porque hay muchísimos más medios de comunicación y alternativas para promocionarse. Es más difícil, sin duda alguna.