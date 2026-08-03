Iago Barros (profesor): “Si tuviera que decantarme por una técnica, me quedaría con la evocación”

Hasta ahora, Barros y su equipo han ayudado a más de 250 alumnos Emilio Cortizas

En la avenida Arrieiros del polígono Río do Pozo hay algo más que industria. Allí también se encuentra Equipo Laura, un centro especializado en impartir clases a opositores. En este, también se desarrolla el programa Baker Street, una iniciativa para enseñar técnicas de estudio a los adolescentes. Para conocer mejor el proyecto, hablamos con uno de sus responsables, Iago Barros.

¿Cómo surgió su interés por impartir clases ?

Surge un poco de mi historia personal y la historia que vivimos en casa. Llegué a suspender muchas asignaturas en Bachillerato, me dijeron en repetidas ocasiones que a lo mejor estudiar no era lo mío y Baker Street nace años después, cuando mi propia hermana tenía un montón de problemas en tercero de la ESO. Después de intentar buscar soluciones y ver que no había nada que fuera acorde a lo que buscábamos, decidimos emprender nuestro propio camino y darle a los adolescentes aquello que veíamos que era necesario en nuestra casa.

En la actualidad, ¿cuáles diría que son las técnicas de estudio más eficaces?

Cuando hablamos de métodos de estudio eficaces, nosotros siempre hablamos de personas. No a todo el mundo le van a funcionar de la misma forma todos los que existen, pero es verdad que hay algunos que tienen una mayor evidencia científica y si tuviera que decantarme por una técnica, sin ninguna duda me quedaría con la evocación.

¿Hay algunas que estén sobrevaloradas o que, a efectos prácticos, no resulten tan efectivas?

Las instalaciones de Equipo Laura se encuentran en el polígono Río do Pozo Emilio Cortizas

Sin ninguna duda. Después de haber acompañado a más de 250 adolescentes, vemos que la gran mayoría de estudiantes leen y releen los apuntes, pero está más que demostrado que es uno de los métodos menos eficaces para aprender.

¿Qué otros fallos cree que suelen cometer los alumnos cuando hincan los codos?

Detectamos errores en su propia vida diaria. Es decir, en la constancia, la perseverancia, la organización... Esta última es uno de los puntos clave; no se trabaja en los centros porque siempre nos han dicho que tenemos que utilizar una agenda, pero nunca nos han explicado cómo organizarla, de qué manera hay que preparar el estudio y, sobre todo, cómo llegar con seguridad y confiado a esos momentos de exámenes que son tan importantes a lo largo del año.

¿Cómo debería organizarse un estudiante que tenga que preparar varios a la vez?

Para nosotros, una organización no se basa en simplemente saber cómo puede ser un examen o un trabajo; tiene que decir qué tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer y cuándo. Nosotros trabajamos siempre con objetivos ‘Smart’, realistas y que podamos medir. Queremos que un adolescente desde el momento en que se siente en ese escritorio a estudiar sepa el paso a paso que tiene que hacer para poder llegar seguro a ese examen.

Le siguen muchos usuarios en redes sociales. ¿Considera que estas ayudan a aprender?

La tecnología es un arma de doble filo: puede ser nuestra mayor dificultad, pero también una de las herramientas que nos ayude a conseguir y afianzar ese aprendizaje a largo plazo. Depende un poco de cómo las usemos.

¿Ha cambiado mucho la manera tanto de estudiar como de enseñar en los últimos años?

Diría que no. De hecho, toda mi vida he estudiado de la misma forma que lo ha hecho mi madre y veo a adolescentes que lo hacen igual. Es un poco contradictorio; la ciencia ha avanzado muchísimo y se ha demostrado que hay un montón de técnicas más eficaces. Sin embargo, seguimos utilizando las de toda la vida cuando, en realidad, no funcionan de verdad.