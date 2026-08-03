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Narón

El Concello naronés renueva la pista de juego en el pabellón municipal de O Val

Las obras tienen como objetivo la mejora del recinto deportivo mediante una inversión total de 26.985,43 euros

Redacción Ferrol
03/08/2026 18:13
obras o val 2 cedida
La regidora y el concejal de Deportes visitaron las instalaciones 
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La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y el concejal de Deportes, Ibán Santalla, visitaron este lunes el pabellón municipal de O Val con motivo de las obras que se están llevando a cabo en la pista del recinto.

Según el Consistorio, se trata de una intervención que permitirá adecuar el complejo “ás necesidades de distintas disciplinas”, así como mejorar “as condicións de uso dun espazo de referencia” para el deporte del municipio. En concreto, los trabajos, para los que se invertirá un total de 26.985,43 euros, comenzaron con la limpieza general de la superficie y el sellado de juntas y grietas. Además, próximamente se procederá a pintar las líneas de la pista de juego, diseñada para baloncesto, hockey y fútbol sala.

La regidora, Marián Ferreiro, subrayó que desde el Concello continúan “investindo no mantemento e na modernización das nosas instalacións deportivas” para que sus usuarios puedan contar con “espazos seguros, funcionais e adaptados” a las actividades que se desarrollan.

Por su parte, el concejal de Deportes, Ibán Santalla, aseguró que las actuaciones permiten recuperar “un pavimento moi utilizado durante anos e garantir unhas mellores condicións para a práctica deportiva”, prolongando de esta manera “a vida útil” del pabellón.

Estas obras se unen a otras ejecutadas en la localidad, como es el caso de las ejecutadas en Santa Icía, concretamente en la avenida que da nombre al barrio y en las calles río Inxerto, Reis Católicos y Francisco Pizarro.

Además, el último pleno municipal aprobó la propuesta de la Alcaldía para realizar trabajos de mejora en el CRA Domirón-A Faísca y la Asociación Nosa Señora de Chamorro.

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