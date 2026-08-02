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Narón

Juegos y talleres recrearon en Sedes el Oenach, que este domingo celebra una comida popular

La cita vuelve a despedirse cosechando un gran éxito

Redacción Ferrol
02/08/2026 04:55
Sedes Oneach Atlántico
La actividad del Oenach Atlántico llega este domingo a su fin
Daniel Alexandre
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Recreaciones, juegos familiares, artesanía y talleres convierten este fin de semana la parroquia naronesa de Sedes en un Oenach celta. La feria artesana y el ‘Castro miúdo’ donde se sucedieron durante toda la jornada juegos y talleres pensados para los más pequeños, las puestas en escena de Galeatro, el teatro de Fantoches Baj, la música de gaitas o el espacio gastronómico animaron la tarde del sábado hasta la esperada Noite do Castro, en la que la Grande Compañía de Teatro Comunitario de Sedes subió al castro de Eiravedra con la recreación parateatral “Aurum Terra”. 

Para este domingo habrá novedades, como la comida popular que refuerza la apuesta gastronómica de la fiesta. El menú incluye costilletas de porco celta y chorizo con cachelos —hamburguesa para los más pequeños—, tarta de Narón, café de pota y chupito de licor y los tickets estarán a la venta en la propia fiesta. 

La jornada se completará con escenificaciones de teatro, juegos populares, sesión vermú a cargo de Meninos do Pandeiro, además de muestra de razas autóctonas, centrada en el can de palleiro. 

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