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Narón

Expulsadas de Odeón unas mujeres que agredieron al personal de seguridad

Los hechos se produjeron en la tarde de este sábado y tuvo que intervenir la Policía

Redacción Ferrol
01/08/2026 21:16
Imagen de archivo del interior del centro comercial Odeón
Imagen de archivo del interior del centro comercial Odeón
Jorge Meis
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La Policía Local y Nacional echó en la tarde de este sábado del centro comercial Odeón a un grupo de mujeres que habían iniciado una pelea enfrentándose al personal de seguridad de la superficie naronesa. 

En concreto, según testigos presenciales, fue poco antes de las 20.30 horas, en la planta baja, en el entorno de la zapatería Ulanka, cuando se formó un escándalo por parte de varias clientas que estaban increpando a los vigilantes por motivos que no han trascendido.

Eran varias las usuarias que se habrían negado a colaborar con la seguridad, llegando incluso a agredir a una trabajadora del equipo de vigilancia de Odeón que estaba acompañada por dos compañeros.

Fueron decenas de personas las que presenciaron la pelea, grabándola muchas de ellas con sus móviles, hasta que llegaron patrullas de la Policía Local de Narón y la Nacional, que se hace cargo del caso tras evacuar a las presuntas agresoras sin mayor dificultad al exterior.

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