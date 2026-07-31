Pedroso celebrará a finales de mes la tercera Feira de Exaltación do Porco ao Espeto

Un momento de la presentación de la cita gastronómica en la casa consistorial Concello

El Concello de Narón y la Asociación Veciñal A Pombiña organizan, el próximo 22 de agosto, la tercera edición de la Feira de Exaltación do Porco ao Espeto. Así lo anunciaron la responsable municipal de Feiras, Mar Gómez y el presidente y vicepresidenta de la entidad, José Romero y Mercedes Fidalgo, en compañía de otros integrantes de la recientemente renovada directiva.

La jornada, que tendrá lugar en la pista polideportiva de Pedroso, comenzará al mediodía con una sesión vermú en la que se repartirán pinchos gratuitos entre los asistentes.

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Por la tarde, de 18.00 a 22.00, tendrán lugar una fiesta infantil con hinchables, que dará paso, a partir de las 21.00, a la cena popular, “na que o porco ao espeto volverá a ser o prato estrela”, expone el Ayuntamiento.

El menú incluirá también churrasco, chorizos, patatas, pan, bebida, sobremesa y café, continuando la celebración con la actuación musical de Tania.

Aquellas personas interesadas en retirar alguno de los 400 tickets que se podrán a disposición para tomar parte en la cita gastronómica tendrán que hacerlo desde este sábado en la cantina de la Sociedade Cultural e Recreativa A Pombiña. El coste es de 18 euros para socios y socias de la entidad y de 25 para el resto. Los menores mayores de doce años solamente tendrán que abonar 12 euros (para los más pequeños será gratuito).