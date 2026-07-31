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Narón

La ANPA del Terra de Trasancos exige “pola vía de urxencia” un cambio de tuberías en el centro

Desde la 'Pérez Alberti' afean la inacción de la Xunta

Redacción Ferrol
31/07/2026 18:37
Imagen de archivo de una actividad en el centro
Imagen de archivo de la visita de responsables municipales al centro
Cedida
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Las familias del alumnado del IES Terra de Trasancos de Narón denuncian el “desleixo” de la Consellería de Educación ante la situación que padece el centro, con continuas averías en el sistema de abastecimiento de agua.

A este respecto, desde la ANPA ‘Pérez Alberti’ censuran que la Xunta sea conocedora de esta situación, “pois o propio centro leva tempo solicitando a intervención”, y que no se acometan los trabajos necesarios para solucionar el problema. “A tubaxe precisa unha muda urxente. A súa vida útil rematou hai tempo”, explican las madres y padres, que recuerdan que en 2025 las instalaciones estuvieron sin agua “durante días, cos aseos pechados e con fugas que os fontaneiros non daban arranxado”.

La ANPA incide, además, en que “a semana pasada volveu suceder o mesmo, e temos claro, tanto nós como a dirección do centro, que seguirá sucedendo ata que se cambie todo o sistema”.

Por ello, exigen una licitación “pola vía de urxencia” para que el alumnado “non teña que estar cada pouco tempo sen acceso aos servizos por teren a auga cortada polas fugas e rachaduras das tubaxes”.

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