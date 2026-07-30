Protestas en Río do Pozo por la oferta de la patronal al personal del transporte de mercancía

Los representantes de los trabajadores se concentraron en el polígono AEIG

Los sindicatos CIG, CC.OO y UGT protestaron este jueves frente a las instalaciones de Transportes de Almacenes Transitarios, ubicadas en el polígono industrial de Río do Pozo, por la situación actual del convenio provincial.

Según los representantes de los trabajadores, la negociación está bloqueada. En concreto, rechazaron la última oferta económica propuesta por la patronal, que calificaron de “miserable” por ser “inferior al IPC interanual de junio y sólo aplicable al salario base, pero no al resto de conceptos, como la antigüedad, las dietas o el plus de larga distancia”.

Por otra parte, las centrales sindicales advirtieron de que, si se aprobase lo propuesto por las empresas, el acuerdo no se haría efectivo desde el día 1 de enero, sino en el momento de su firma. En consecuencia, afirmaron que la opción que ofrece la patronal sólo es sinónimo de “continuar con el empobrecimiento del sector” y recordaron que los trabajadores del transporte de mercancía han perdido un 12% de poder adquisitivo en los últimos años.

Debido a esto, la CIG, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores prometieron intensificar las movilizaciones si no hay avances en las negociaciones.