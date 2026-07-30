La Xunta muestra su apoyo a la conciliación con una inversión de 55.000 euros en Narón

Martina Aneiros en su visita a las instalaciones del CEIP A Solaina Cedida

La delegada territorial del la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este jueves Narón con motivo del Plan Corresponsables, una iniciativa de la Consellería de Política Social y cofinanciada con el Ministerio de Igualdad para fomentar la conciliación en los concellos pertenecientes a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

De los más de 358.000 euros destinados a las tres áreas durante este año, 55.000 se invirtieron en la localidad, que dispone de dos proyectos, ambos consistentes en la celebración de campamentos de verano.

El primero se lleva a cabo en la Ludoteca Municipal, mientras que el segundo, ‘Concilia Escola’, se desarrolla en el CEIP A Solaina. Concretamente, este último se centra en fomentar la conciencia ecológica entre los niños y niñas mediante la realización de actividades vinculadas al reciclaje, la sostenibilidad ambiental y el respeto por la naturaleza.

Por último, la representante de la Xunta señaló que el ejecutivo autonómico está convencido de que compaginar la vida laboral con la familiar “é o camiño para a consecución da igualdade real entre homes e mulleres”, motivo por el cual apoyan a los municipios financiando este tipo de programas, pensados para los padres, madres e hijos.