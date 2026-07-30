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Narón

La Xunta muestra su apoyo a la conciliación con una inversión de 55.000 euros en Narón

La localidad cuenta con dos proyectos: uno en la Ludoteca Municipal y otro en el CEIP A Solaina

Redacción Ferrol
30/07/2026 22:34
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Martina Aneiros en su visita a las instalaciones del CEIP A Solaina
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La delegada territorial del la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, visitó este jueves Narón con motivo del Plan Corresponsables, una iniciativa de la Consellería de Política Social y cofinanciada con el Ministerio de Igualdad para fomentar la conciliación en los concellos pertenecientes a las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

De los más de 358.000 euros destinados a las tres áreas durante este año, 55.000 se invirtieron en la localidad, que dispone de dos proyectos, ambos consistentes en la celebración de campamentos de verano.

El primero se lleva a cabo en la Ludoteca Municipal, mientras que el segundo, ‘Concilia Escola’, se desarrolla en el CEIP A Solaina. Concretamente, este último se centra en fomentar la conciencia ecológica entre los niños y niñas mediante la realización de actividades vinculadas al reciclaje, la sostenibilidad ambiental y el respeto por la naturaleza.

Por último, la representante de la Xunta señaló que el ejecutivo autonómico está convencido de que compaginar la vida laboral con la familiar “é o camiño para a consecución da igualdade real entre homes e mulleres”, motivo por el cual apoyan a los municipios financiando este tipo de programas, pensados para los padres, madres e hijos.

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